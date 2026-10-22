Recoletos, en Madrid y Pedralbes en Barcelona: los barrios más caros para el alquiler que ya superan los 2.000 euros

Madrid y Barcelona concentran los alquileres más elevados de España. Ambas ciudades reunían 94 de los 100 barrios con mayor gasto mensual medio en vivienda habitual en alquiler en 2024, según los datos del INE. Por barrios , Recoletos, en Madrid, registró el mayor gasto mensual medio, con 2.037 euros, seguido de Pedralbes, en Barcelona, y Piovera, en Madrid, ambos con 2.002 euros. Noticias Cuatro hace un análisis de los precios y la renta de cada barrio.

Pero ¿qué esfuerzo supone alquilar una vivienda para una persona con ingresos medios? La presión sobre el alquiler en España varía considerablemente según la ciudad y, dentro de las grandes urbes, también entre barrios, tanto por las diferencias en los precios del alquiler como por las de los ingresos.

El equipo de Noticias Cuatro se ha trasladado hasta este barrio madrileño, considerado ya como el lugar de España más caro para alquilar una vivienda donde el precio puede superar incluso los 2.000 euros al mes para una sola persona. Los precios en los que se encuentran la mayoría de casas en estas calles de Madrid, son demasiado inalcanzables para los bolsillos de muchos vecinos.

Según los datos de 2024, Pedralbes (Barcelona) era el barrio con el alquiler mediano más elevado, con 1.778 euros mensuales, seguido de Recoletos (Madrid), con 1.664 euros; Les Tres Torres (Barcelona), con 1.663 euros; El Viso y Piovera (Madrid), ambos con 1.500 euros, y Castellana (Madrid), con 1.486 euros.

Y en el segundo barrio más caro de España, la diferencia es de apenas 35 euros, porque el alquiler de una vivienda cuesta de media 2.002 euros al mes, siendo así el segundo barrio más caro de toda España. Si una persona con la renta neta media de Madrid optara por vivir en una zona residencial cerca del centro, por ejemplo, Cuatro Caminos, donde el alquiler mediano alcanzaba los 1.008 euros mensuales, tendría que destinar cerca del 58% de sus ingresos al pago de la vivienda. En Recoletos, el barrio con el alquiler mediano más elevado de la capital, la mensualidad ascendería a 1.664 euros, equivalentes al 95,74% de esa renta media.