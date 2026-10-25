Philippe Jaroussky: “No creo que la voz del contratenor tenga nada de femenino, pero sí muestra una sensibilidad diferente”

Noticias Cuatro 25 octubre 2026

El célebre cantante francés profundiza en su evolución artística, la superación de los estereotipos de género y su constante búsqueda de la expresividad sonora.

En el marco de su gira internacional con el programa ‘Il mio Vivaldi', el contratenor francés Philippe Jaroussky se presentará este próximo mes de diciembre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid junto a su agrupación, el Ensemble Artaserse. En esta cita dedicada íntegramente a Antonio Vivaldi, el artista abordará algunas de las obras sacro-vocales más emblemáticas del compositor veneciano, como el Stabat Mater y el Nisi Dominus, además de una cuidada selección de arias de ópera. El concierto supone un reencuentro fundamental con un repertorio clave en su carrera, en el que su voz busca transformar cada línea melódica en una experiencia íntima y trascendente, como él mismo explica en 'Noticias Cuatro'.

Aunque Jaroussky se consagró internacionalmente gracias a su virtuosismo en la música del Barroco y del Clasicismo, el intérprete insiste en que la vivencia artística debe ir más allá de la exhibición técnica. “Canto mucho la música de los castrati, con virtuosismo y coloraturas, pero quiero pensar que puedo hacer viajar al público con mi musicalidad, y no solo con mi color de voz”, señala el cantante en una entrevista con 'Noticias Cuatro'. Para Jaroussky, el mayor logro sobre el escenario ocurre cuando el oyente se conecta con la esencia de la obra: “Me gusta cuando la gente se olvida de que soy un contratenor y simplemente escucha la música”. La entrevista a Philippe Jaroussky Técnica, sensibilidad y dimensión social Iniciado en el estudio del violín en el Conservatorio de Versalles, Jaroussky comenzó su formación vocal a los 18 años bajo la guía de Nicole Fallien, continuando posteriormente en el Conservatorio de París. Su técnica se cimenta en el desarrollo de la voz de cabeza, evitando el término "falsete" por la connotación de falsedad que suele acarrear y definiendo su tesitura como mezzosoprano.

Philippe Jaroussky: “No creo que la voz del contratenor tenga nada de femenino, pero sí muestra una sensibilidad diferente”