Una pelea a cuchilladas entre los dos pilotos de un avión con destino a Israel provoca el pánico en pleno vuelo

Un avión israelí ha tenido que aterrizar de emergencia en Arabia Saudí después de un ataque con cuchillo a bordo . Al parecer, en una situación que causó instantes de pánico en el vuelo FZ1073 de Flydubai, con una drástica pérdida del aeroplano incluida, fue uno de los pilotos el que apuñaló al otro , siendo varios pasajeros los que consiguieron intervenir para reducirlo, como informa Noticias Cuatro .

En los primeros instantes, nadie sabía lo que estaba ocurriendo, con muchos de los pasajeros gritando y agarrándose a los asientos, presos del miedo al percibir cómo el aeroplano experimentaba una brusca y súbita caída. Durante esos minutos, sentían que iban a acabar estrellándose, sin saber aún que justo en el interior de la cabina se estaba produciendo una situación absolutamente crítica.

Pánico en el vuelo FZ1073 de Flydubai con un apuñalamiento en cabina

Según los datos de seguimiento del avión, el FZ1073, que había salido de Dubai rumbo a Tel Aviv, Israel, sufrió una pérdida de 14.000 pies en menos de 30 segundos; una caída que presagiaba que algo iba terriblemente mal.

Frente a cualquier problema técnico, los pasajeros pronto comprobarían que la respuesta estaba en un grave suceso ocurrido a bordo, en la cabina de los pilotos, donde uno apuñaló a otro.

Al respecto, las informaciones sobre lo ocurrido y el detonante del suceso han ido variando a lo largo de la mañana, con distintas versiones sobre las causas que han acabado con esa cabina convertida en un baño de sangre.

Tanto es así que, de hecho, en un vídeo posterior al ataque, se puede ver a uno de ellos con respiración asistida, sangrando, rodeado de manchas rojas en su ropa mientras varios pasajeros retienen al otro; el supuesto agresor.

Tan agónicas como los momentos en que vivieron la drástica perdida de altura del avión, las imágenes también captan cómo un pasajero pide ayuda mientras explica que han neutralizado al atacante.

En medio del nerviosismo, otro describía nervioso y con la cara ensangrentada cómo los pasajeros redujeron al atacante después de que apuñalara al piloto y cómo lo sacaron de la cabina.

Al parecer, tras lo ocurrido, dos pilotos que viajaban de pasajeros han tomado el control del avión en el que viajaban 170 pasajeros y ha acabado en Arabia Saudí.