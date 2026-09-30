A partir del lunes 1 de octubre, la DGT actualiza las normas de circulación. Los cambios afectan tanto a conductores como peatones. Cambia la normativa sobre ciclistas, motoristas, patinetes, peatones y los límites de velocidad, como informa ‘ Noticias Cuatro ’.

Otro cambio importante es que las bicicletas ganan espacio personal . Para adelantarlas en carretera ya no basta con dejar metro y medio. Si un conductor quiere adelantar a un ciclista deberá reducir por ley la velocidad en 20 kilómetros por hora respecto al límite de la vía. Incumplir esto conlleva 200 € y pérdida de seis puntos de carné.

Pere Navarro, director de la DGT, explica que esta “ norma del arcén y el carril de emergencia eran reclamaciones históricas. Lo importante aquí es el cambio de mentalidad: ya no se legisla pensando en la fluidez del coche, sino en salvar la vida del motorista o del peatón”.

A partir de ahora los motoristas deberán llevar guantes y calzado cerrado obligatorio. A cambio, Tráfico premia a los motoristas en los atascos legalizando que puedan avanzar por el arcén derecho a un máximo de 30 kilómetros por hora. Por otro lado, en las autovías atascadas nace el conocido como carril de emergencia obligatorio, abriéndose los coches a izquierda y derecha.

Estos cambios de la Tráfico se consideran la mayor reforma del Reglamento de Circulación en 20 años. El objetivo de la DGT es blindar por ley al considerado como ‘usuario vulnerable’.

Nace el carril de emergencia obligatorio para los atascos en las autovías: la DGT lo pone en marcha

Respecto a los patinetes eléctricos, la edad mínima se fija en los 15 años aunque algunos les parece poco. El director de la DGT ha afirmado que "se cierra el círculo" de la regulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Se fija en 15 años la edad mínima para poder conducir un patinete eléctrico; se hace obligatorio el uso del casco y el alumbrado para facilitar la visibilidad.

En 2025, hubo 21 muertos en patinete y 29 fallecidos en bicicletas. "Este es el bien que buscamos proteger", ha señalado Pere Navarro.

En relación con las bicicletas, ha detallado que se establece 1,5 metros de separación para adelantarlas, así como que al adelantar a un ciclista en vías interurbanas, los coches y motos deben reducir la velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite de la vía.

Para los motoristas, se hace obligatorio el uso de guantes en carreteras y calzado cerrado, es decir, se prohíben las chanclas; y cuando los coches están parados, van a poder adelantar por el arcén a una velocidad máxima de 30 km por hora. "En todo el año pasado, en todas las ciudades españolas, fallecieron 132 motoristas", ha alertado.

Navarro también ha destacado que en caso de nevadas se prohíbe adelantar y se va a circular por el carril de la derecha dejando libre el carril de la izquierda para que circulen vehículos de emergencia o quitanieves. "Si todos lo cumplimos, todos salimos ganando", ha afirmado.

¿Qué pasará con la baliza V16?

La entrada en vigor el próximo 1 de octubre de la reforma del reglamento no supondrá ningún cambio en la obligatoriedad de las balizas V16, que continúan siendo el dispositivo legal de señalización de los vehículos inmovilizados en carretera desde el pasado 1 de enero de 2026.

La Dirección General de Tráfico (DGT), también ha confirmado que es falso que se vaya a eliminar esta exigencia y que actualmente no se está tramitando ninguna modificación sobre su utilización.

La confusión estaría relacionada con la reforma del Reglamento General de Circulación que entra en vigor el 1 de octubre. Esta modificación aborda cuestiones como la protección de los usuarios vulnerables, los vehículos de movilidad personal, los motoristas, los carriles de emergencia y otras normas de circulación, pero no modifica la regulación de las señales V16.

De hecho, las características y requisitos de estos dispositivos están recogidos en el Reglamento General de Vehículos, mientras que la reforma que comienza a aplicarse el 1 de octubre afecta al Reglamento General de Circulación.