El duro testimonio de los pasajeros del vuelo FlyDubai: "Tengo la ropa llena de sangre, pero lo hemos conseguido"

Un avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv fue desviado este miércoles a Arabia Saudí debido a un "altercado entre la tripulación". El testimonio de un pasajero recogido por el diario israelí Jerusalem Post apunta a que el piloto habría apuñalado al copiloto para evitar que estrellara la aeronave con 180 pasajeros israelíes a bordo . El incidente ha sido confirmado por el Ministerio de Transporte de Israel. Noticias Cuatro ha captado un desolador momento de uno de los inmigrantes que ha tenido que regresar a su país muy a su pesar.

Netanyahu ha calificado lo ocurrido de " incidente de seguridad muy grave " y ha dado las gracias a las personas que "evitaron un enorme desastre", entre ellos varios miembros de la tripulación, entre ellos el otro piloto y un pasajero israelí con el que ha podido hablar sobre lo ocurrido este miércoles. " Durante el vuelo, al acercarse a Israel, uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión. Hablé con uno de los pasajeros israelíes. Me dijo que el avión empezó a caer en picado", ha relatado el primer ministro en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este miércoles que uno de los pilotos del vuelo de Flydubai que tuvo que aterrizar de emergencia tras desviarse de la ruta original que cubría las ciudades de Abu Dabi y Tel Aviv apuñaló a su compañero e intentó estrellar el avión con todos a bordo.

Las imágenes que han llegado desde el interior del vuelo son demoledoras. Los pasajeros estaban gritando del terror, llorando de la angustia y muchos de ellos se echaron al suelo para agarrarse a los asientos. Algunos de ellos intentaron evitar una verdadera catástrofe.

Israel califica lo sucedido como "un posible atentado yihadista"

La sensación de estar cayendo en picado dejó a todos los pasajeros con el miedo en el cuerpo, sin entender lo que estaba pasando hasta que vieron que el copiloto apuñalaba al comandante. El momento en el que el avión perdió altura fue grabado por muchos de ellos y las imágenes son tan impactantes que las autoridades han reforzado la seguridad ante lo que consideran ya como un "posible atentado".

Había 180 pasajeros en su interior. Alrededor de 200 personas que no olvidarán este momento en sus vidas porque fueron ellos quienes evitaron una verdadera catástrofe. En algunas de las imágenes compartidas por los protagonistas, aparece el comandante, tirado en el suelo con un collarín y en el suelo, un reguero de sangre que "empapaba las camisetas· de algunos de ellos, pero celebraban "haberlo conseguido".

La aeronave tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí y sus pasajeros ya se encuentran sanos y salvos en Israel. Uno de los pasajeros quiso dejar grabado un vídeo para sus hijos confirmando que habían conseguido detener la pelea y evitar que el avión en el que viajaban acabase estrellado como, según Netanyahu, quería el comandante.