Pedro Sánchez y Javier Milei protagonizan un gélido saludo en la XXX Cumbre Iberoamericana, donde el argentino ha equiparado socialismo y fascismo

Centrando la expectación, Pedro Sánchez y Javier Milei se han encontrado este jueves cara a cara por primera vez tras la polémica derivada de la retahíla de improperios que el presidente argentino le dedicó una vez más a su homólogo en España en su anterior visita a Madrid .

Ahora, coincidiendo con motivo de la trigésima Cumbre Iberoamericana, celebrada en la Galería de las Colecciones Reales, en la capital española, ambos han protagonizado un frío y breve saludo con todas las miradas puestas en el momento.

Primero, el mandatario argentino ha saludado al rey Felipe VI entre sonrisas mutuas intercambiando algunas palabras. Después, un apretón de manos rápido con Pedro Sánchez, al que hace tan solo dos semanas tildaba de "impresentable dictador", "corrupto" y "ladrón".

Pedro Sánchez y Javier Milei: encuentro tenso en la Cumbre Iberoamericana

En su anterior visita a Madrid, el argentino no tuvo recepción oficial y solo se reunió con Isabel Díaz Ayuso. Fue un sonado paso por la capital por esos insultos al líder socialista, los cuales profirió en plena precampaña electoral, atacando una vez más a los que él denomina los "zurdos".

Ahora, tras ese episodio, a la Cumbre Iberoamericana llegaba el mandatario tras no haber estado en la cena oficial de inauguración con los reyes, de la que prefirió ausentarse anoche para reunirse en su lugar con su "amigo" Santiago Abascal, líder de Vox, quien a través de las redes sociales le ha "agradecido su presencia".

Con este contexto, Milei se presentaba esta mañana en el esperado acto, en el que han estado 10 mandatarios y otros 22 cargos de distintos países.

Tras el apretón de manos protocolario, y con el inicio oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana, sentados alrededor de la misma mesa, hasta ahí llegaba el gélido encuentro entre Javier Milei y Sánchez, distanciados inmediatamente también en sus discursos.

Mientras el argentino, con el líder del PSOE delante, ha cargado contra el socialismo y equiparándolo al fascismo, Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje defendiendo el multeralismo, la unidad y el diálogo. Todo mientras el rey pedía pedía a los presentes ceñirse a la partitura.