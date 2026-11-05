Pedro Sánchez se desvincula de las seis detenciones por el ‘caso Koldo’ y pide al PP explicaciones por sus acusaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desvinculado por completo de los detenidos este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el 'caso Koldo' y asegura que ninguna de las personas involucradas tiene "nada que ver" con él. Noticias Cuatro analiza el mensaje del presidente y su petición a la oposición tras las acusaciones.

En concreto se ha referido a Cristian Corvillo, señalado como su antiguo chófer durante su etapa como secretario general del PSOE, antes de llegar a la Presidencia del Gobierno. "Ninguna de estas personas tiene nada que ver conmigo", ha asegurado en una rueda de prensa tras finalizar la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid.

Respecto a la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional, ha señalado que "parece que no es nada nuevo" sino que se trata de un caso que lleva siendo investigado "unos cuantos años". "Lo hemos manifestado desde el principio total colaboración con la Justicia", ha señalado.

En la misma línea, fuentes de Moncloa niegan que Corvillo fuera el chófer de Sánchez en ningún momento de su carrera, tampoco cuando era el candidato a las primarias del PSOE. Como parte de la misma operación llevada a cabo este mismo jueves, la UCO ha registrado la vivienda de Ábalos en Valencia, ha detenido a su pareja, Andrea de la Torre, y además ha realizado requerimientos de información en Adif y en la constructora Azvi.

Estas actuaciones forman parte de una nueva pieza separada del llamado 'caso Koldo' que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. La UCO ha dejado en libertad a los seis detenidos este jueves.

En el Ejecutivo tratan de restar importancia al impacto de estas nuevas actuaciones a pocas semanas de las elecciones generales y señalan que es "un paso más" de una investigación que lleva tiempo en marcha y por tanto ponen en duda que pueda causarles desgaste en las urnas.