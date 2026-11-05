Pedro Sánchez se desvincula de las seis detenciones por el ‘caso Koldo’ y pide al PP explicaciones por sus acusaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desvinculado por completo de los detenidos este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el 'caso Koldo' y asegura que ninguna de las personas involucradas tiene "nada que ver" con él. Noticias Cuatro analiza el mensaje del presidente y su petición a la oposición tras las acusaciones.
En concreto se ha referido a Cristian Corvillo, señalado como su antiguo chófer durante su etapa como secretario general del PSOE, antes de llegar a la Presidencia del Gobierno. "Ninguna de estas personas tiene nada que ver conmigo", ha asegurado en una rueda de prensa tras finalizar la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid.
Respecto a la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional, ha señalado que "parece que no es nada nuevo" sino que se trata de un caso que lleva siendo investigado "unos cuantos años". "Lo hemos manifestado desde el principio total colaboración con la Justicia", ha señalado.
En la misma línea, fuentes de Moncloa niegan que Corvillo fuera el chófer de Sánchez en ningún momento de su carrera, tampoco cuando era el candidato a las primarias del PSOE. Como parte de la misma operación llevada a cabo este mismo jueves, la UCO ha registrado la vivienda de Ábalos en Valencia, ha detenido a su pareja, Andrea de la Torre, y además ha realizado requerimientos de información en Adif y en la constructora Azvi.
Estas actuaciones forman parte de una nueva pieza separada del llamado 'caso Koldo' que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. La UCO ha dejado en libertad a los seis detenidos este jueves.
En el Ejecutivo tratan de restar importancia al impacto de estas nuevas actuaciones a pocas semanas de las elecciones generales y señalan que es "un paso más" de una investigación que lleva tiempo en marcha y por tanto ponen en duda que pueda causarles desgaste en las urnas.
Además, el presidente ha reclamado explicaciones al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las acusaciones lanzadas por el exasesor ministerial Koldo García, que aseguró que el abogado del PP le ofreció un millón de euros por información contra el Ejecutivo, según han publicado algunos medios.
En la rueda de prensa tras finalizar la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, el jefe del Ejecutivo ha señalado que "ante estas acusaciones tan graves Feijóo tendría que dar alguna explicación" del mismo modo que los 'populares' les suelen pedir a ellos que rindan cuentas.
Además, el PSOE está estudiando emprender acciones legales para que se investigue esta cuestión, según han indicado fuentes socialistas, después de que García, exasesor del exministro José Luis Ábalos en Transportes asegurara que pactó el pago de su defensa y un millón de euros a cambio de información para "derrocar" a Sánchez.
Aunque fuentes del PP aseguraron que es "absolutamente falso" en las filas socialistas consideran que esta respuesta es insuficiente y reclaman que Feijóo se pronuncie personalmente. El PP exige al Gobierno explicaciones todos los días, se quejan en Moncloa, al más alto nivel y pidiendo dimisiones de manera habitual y por tanto consideran que ahora deben responder con el mismo nivel de exigencia.