Multitudinaria despedida en el entierro de Jesús de Miguel: su familia, arropada por el equipo y personalidades del fútbol

El futbolista Jesús de Miguel , jugador del CD Tenerife fallecido tras recibir un fuerte golpe en el partido contra el Andorra, ha sido enterrado este jueves en Navahermosa, en Toledo, arropado por cientos de familiares, amigos, vecinos y compañeros de profesión, en una multitudinaria y emotiva despedida que ha reunido a toda la plantilla del conjunto tinerfeño y a algunas de las principales figuras del fútbol español.

En un municipio de apenas 3.500 habitantes, del que procede la familia del jugador, las calles se han llenado de personas que han querido acompañar al delantero del CD Tenerife en una jornada marcada por el dolor y las numerosas muestras de cariño hacia sus seres queridos.

El cortejo fúnebre, encabezado por la madre, el padre y la hermana del futbolista, ha recorrido la calle que separa el tanatorio del cementerio hasta llegar a la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, donde el féretro ha entrado a las 15.05 horas para la celebración del funeral.

La ceremonia religiosa ha sido oficiada por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, en una iglesia que ha acogido una emotiva despedida.

Así ha sido el entierro

A las 16:10 horas, el féretro ha abandonado el templo y ha sido trasladado a hombros por amigos y compañeros futbolistas hasta el cementerio municipal, acompañado por una multitud de personas que ha querido estar junto a la familia hasta el último momento.

Entre los asistentes ha destacado la presencia de toda la plantilla del CD Tenerife, junto a su cuerpo técnico y representantes de la directiva, encabezados por su presidente, Felipe Miñambres. También han acudido jugadores y representantes de otros clubes en los que militó el delantero.

El mundo del fútbol español ha estado ampliamente representado con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; el seleccionador nacional, Luis de la Fuente; y personalidades como José Antonio Camacho, Predrag Mijatovic, Luis Miguel Ramis, Diego Rivas, José María Movilla, Aitor Karanka y el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, entre otros. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también se ha desplazado hasta el tanatorio para acompañar a la familia.