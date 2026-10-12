Pedro Sánchez confirma que buques marroquíes entraron en Ceuta en julio y que Defensa respondió

Pedro Sánchez ha reconocido que buques marroquíes entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la llegada masiva de más de 80.000 migrantes a la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio, pero lo ha considerado un "hecho puntual", según recoge Noticias Cuatro .

En conversación con los periodistas en el Palacio Real durante la recepción ofrecida por los Reyes por el 12 de octubre, Sánchez ha admitido que fueron "días muy intensos", dando por válida la información de que los días 30 y 31 la incursión no fue solo de miles de inmigrantes, sino también de barcos de guerra marroquíes entraron, sin permiso, en aguas de Ceuta. Coincidiendo con esa avalancha, una fragata de la Marina Real de Marruecos y varias patrulleras ocuparon aguas españolas.

Esto se consideró una vulneración intencionada de nuestro espacio marítimo y Defensa llevó a cabo un despliegue disuasorio con un buque y una fragata, que, tras una avería, fue sustituida por otra. La tensión aumentó esos días y casi se produce un choque entre embarcaciones de ambos países.

Hasta ahora se sabía todo lo que se ha producido una vez llegaron los inmigrantes a tierra firme en Tierra. Se conocía que algunos llegaron nadando, con flotadores, pero había ciertas incógnitas que no habían quedado resueltas hasta ahora, que el Gobierno ha confesado que descubrieron buques marroquíes en aguas españoles y Defensa respondió ante ellos.

Muchos hablan de coincidencia y otros de que la orden vino de arriba y que fue una vulneración intencionada de una fragata y varias patrulleras porque Marruecos no reconoce la soberanía de las aguas territoriales en torno a Ceuta. Pese a que no se supo nada dentro de la Península, la tensión llegó a un punto crítico en el que dos patrulleras de ambos países estuvieron a punto de colisionar.

Defensa consiguió que Marruecos retrocediese cuando mandó más refuerzos con la fragata 'Navarra' y el buque de acción marítima 'Rayo'. Todo esto se ha conocido 24 horas antes de que el rey viaje a Ceuta, lo que muchos reconocen como una crisis, pero, según explica Dani Montero, de investigación de Noticias Cuatro, esta entrada es más habitual de lo que en realidad parece.