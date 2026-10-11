Guillermo Fesser: “Sin la contribución de los hispanos, Estados Unidos nunca habría alcanzado su independencia”

Nacido en Madrid en 1960, Guillermo Fesser alcanzó un gran reconocimiento público al crear, junto a Juan Luis Cano, el legendario programa de radio ‘Gomaespuma’ , espacio desde el que posteriormente impulsaron la Fundación Gomaespuma dedicada a fomentar la educación infantil. Noticias Cuatro muestra la entrevista completa.

Hermano del cineasta Javier Fesser, con quien ha firmado guiones de cine como El milagro de P. Tinto y dirigido la película Cándida, cuenta con una consolidada trayectoria literaria marcada por títulos como ‘Cuando Dios aprieta, ahoga, pero bien’, ‘A cien millas de Manhattan’ y ‘Marcelo’. Afincado desde hace 20 años en la localidad de Rhinebeck (Nueva York) junto a su familia, el autor compagina su labor literaria con sus crónicas periodísticas sobre la actualidad estadounidense en el programa El Intermedio.

En ‘A 55 millas por hora’, Fesser emprende un periplo por las carreteras comarcales estadounidenses para rescatar episodios fundamentales del pasado hispano de Norteamérica. Conduciendo a una velocidad calmada que le permite adentrarse en poblaciones remotas y contemplar el paisaje, Fesser recupera la huella hispana que ha sido ignorada en las narrativas oficiales. “Sin la contribución de los hispanos, Estados Unidos nunca habría alcanzado su independencia”, sentencia el autor en una entrevista con Noticias Cuatro.

Más sobre su obra

A lo largo de un viaje de diez años desde Nueva Orleans hasta San Francisco —pasando por lugares clave como Miami, Seattle, Los Ángeles, Detroit o San Juan de Puerto Rico—, la obra entrelaza vivencias personales con hechos históricos insólitos. Entre ellos, Fesser rescata que el primer Día de Acción de Gracias tuvo lugar en 1565 cerca de San Agustín (Florida) a cargo de colonos españoles, la llegada en 1613 del primer poblador a la isla de Manhattan —el afrohispano Juan Rodríguez—, el papel clave del héroe malagueño Bernardo de Gálvez durante la Guerra de Independencia o la circulación habitual de pesos de plata españoles en las Trece Colonias.

“Ganas de volver a España no faltan, pero ahora mismo toca quedarse aquí y contarle al mundo lo que está ocurriendo”, sostiene el periodista al defender el ejercicio del periodismo como herramienta de compromiso social y como vía para demostrar que la comunidad hispana pertenece a Estados Unidos “de pleno derecho”.