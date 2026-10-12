Los glaciares, las verdaderas víctimas de las de calor en Europa tras desaparecer más de 30 en este último verano

Noticias Cuatro 12 octubre 2026

Las olas de calor están provocando que los glaciares retrocedan a marchas aceleradas en todo el mundo, pero en los Alpes la situación es especialmente grave ya que en sólo cinco años han perdido el 20% de su hielo.

Los glaciares retroceden a marchas aceleradas en todo el mundo, pero en los Alpes la situación es especialmente grave ya que en sólo cinco años han perdido el 20% de su hielo. Este verano, el más cálido de la historia en Europa, ha sido devastador ya que 30 glaciares pequeños han desaparecido por completo, como explican en 'Noticias Cuatro'.

La magnitud del deshielo ha sorprendido incluso a los especialistas que llevan décadas estudiando su evolución. Las mediciones del hielo glaciar se realizan desde hace aproximadamente un siglo y permiten comprobar cómo el aumento de las temperaturas está transformando el paisaje alpino. Matthias Huss, investigador y glaciólogo, ha comprobado sobre el terreno los efectos de las altas temperaturas de este verano, como recogen ‘Noticias Cuatro’. Una de las pruebas más evidentes es una baliza de cuatro metros instalada a finales de julio. En el momento de colocarla, el hielo cubría prácticamente toda su longitud. Sin embargo, semanas después, una parte considerable del instrumento ha quedado al descubierto. “Solo en agosto y septiembre hemos perdido tres metros de hielo” denuncia el glaciólogo mientras se muestra sorprendido por la rapidez con la que se ha producido el retroceso. Los datos alarmantes Los datos reflejan una pérdida especialmente intensa durante los meses de mayor calor y evidencian las dificultades que afrontan los glaciares de menor tamaño para resistir estas condiciones. Los glaciares en Suiza también han perdido en el último año un 5,5 % de su volumen de hielo, en una de las mayores pérdidas jamás registradas, después de un invierno con muy poca nieve y sucesivas olas de calor intenso en la primavera y el verano, según las entidades científicas que siguen el estado de los glaciares a largo plazo.

Los glaciares, las verdaderas víctimas de las de calor en Europa tras desaparecer más de 30 en este último verano