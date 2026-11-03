Óscar Puente no consigue convencer a la oposición ni a sus socios parlamentarios, que consiguen su dimisión tras el accidente en Urda

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente , explica este martes ante la Diputación Permanente del Congreso las medidas de refuerzo de la seguridad en el sistema ferroviario que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros, tras el accidente de Urda (Toledo), en el que han fallecido al menos 69 personas. Noticias Cuatro analiza cómo ha sido la comparecencia.

No obstante, "no somos ajenos a lo ocurrido": los "terribles" accidentes en el corredor de Andalucía "han mostrado la imperiosa necesidad de mejorar el sistema y los protocolos de operación. Debemos reconocer la gravedad de la situación y nos comprometemos a trabajar sin descanso para lograrlo", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que desde hace meses se están reforzando los recursos financieros, humanos y técnicos dedicados al ferrocarril para "mejorar su eficiencia, seguridad y para dar a los ciudadanos lo que demandan: fiabilidad, calidad y puntualidad en el servicio".

El ministro ha detallado también el desarrollo en la aplicación de las medidas acordadas con los sindicatos mayoritarios en el sector ferroviario (el de maquinistas Semaf, CCOO y UGT ) tras el accidente del 18 de enero de este mismo año en Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 46 personas.

Las palabras de la oposición

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha exigido este martes al ministro de Transportes, Óscar Puente, que asuma su responsabilidad política por el accidente de Urda (Toledo) y le ha reprochado lo "bien que se da explicar por qué muere gente en los trenes" y "qué mal" evitarlo. "Todo lo que ha podido fallar ha fallado, es un fallo sistémico (...) es una causalidad, no una casualidad", ha añadido Muñoz en su intervención en la Diputación Permanente tras la intervención del ministro de Transportes.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha dicho este martes que su partido hará lo imposible para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, asuman su responsabilidad "penal". "¿Cuántas muertes más se podrían haber ocasionado por culpa de la desidia de este Gobierno?", se ha preguntado Millán, que también ha criticado a Puente por "señalar a unos pobres trabajadores, al último mono de Adif" como responsable del accidente, "cuando ellos son los culpables de haber convertido el Ministerio en el centro neurálgico de la corrupción del Gobierno, cuando lo ha colonizado de afiliados del Partido Socialista y de prostitutas con el dinero de todos los españoles".

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado este miércoles "desde el respeto y la lealtad" al ministro de Transportes, Óscar Puente, que dimita por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) tras dar todas las explicaciones y en el momento que "lo vea oportuno". "Ese paso (dimitir) no borra en absoluto el trabajo realizado. No lo borra, ni es admitir, para nada, la culpabilidad que corresponde determinar a la investigación", ha dicho en la Diputación del Congreso, en donde ha aclarado que hacerlo sería "una forma de asumir la responsabilidad que acompaña al cargo".

Rufián, por su parte, ha subrayado este martes que "alguien se tiene que hacer cargo" de la responsabilidad política del accidente ferroviario. "Su continuidad o no es una distracción, lo importante es si el sistema ferroviario español, concretamente la alta velocidad, es sostenible, segura y eficiente", ha planteado Rufián, antes de afirmar que "inequívocamente no" lo es.