Los fallecidos en el accidente aéreo de Palm Beach: un empresario y su familia, la cuidadora de los niños, una pareja de amigos, el piloto y la copiloto

Nueve personas han perdido la vida en un accidente aéreo que acabó estrellándose en el suelo de Florida, dando lugar a un cráter en llamas que no pasa desapercibido. Todas las hipótesis continúan abiertas mientras que los investigadores siguen recabando pruebas sobre lo que le puso pasar exactamente el avión. Noticias Cuatro explica la última información sobre el caso.

Por el momento, se ha conocido que el avión que despegó desde Austin con destino a Las Bahamas hasta que en un punto del camino, los pilotos empezaron a comunicar a control que había problemas en la aeronave producidos por una acumulación de hielo, una pista para las autoridades que les permitiría averiguar si ese es el motivo por el que el jet se acabó estrellando a pocos metros de la residencia de Mara Lago de Donald Trump.

El avión "estaba rompiéndose" en el aire antes de estrellarse en Florida, donde el impacto obligó a evacuar a unas 400 personas, en su mayoría hispanos, según detallaron este lunes autoridades federales y locales.

Sobre los nueve fallecidos

En su interior viajaban nueve personas: un empresario y su familia, la cuidadora de los niños, una pareja de amigos a los que invitaron y el piloto y la copiloto, Nathalia Gadelha Filgueiras, de tan solo 20 años.

Nacida en Estados Unidos en el seno de una familia brasileña residente en Florida, Filgueiras trabajaba como copiloto para Upper Jets, una compañía de vuelos privados con sede en Fort Lauderdale. Según contó su madre, llevaba nueve meses trabajando como piloto comercial y estaba a punto de cumplir 21 años, el próximo mes de enero.