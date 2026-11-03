Javier Sierra, escritor: “A mí no me interesa lo urgente, sino lo importante, que es lo trascendente”

Desde el éxito internacional en 2006 de ‘La cena secreta’ -novela de intriga histórica ambientada en el Milán renacentista que hizo historia al convertirse en la primera obra de un autor español en alcanzar el top ten de los libros más vendidos de The New York Times-, Javier Sierra ha demostrado la capacidad transformadora de la literatura y el arte para conectar con el conocimiento. La investigación del inquisidor dominico Fray Agustín Leyre sobre los mensajes cifrados por Leonardo da Vinci en el mural de ‘La última cena’ puso de manifiesto que el patrimonio cultural no constituye un conjunto de reliquias estáticas, sino una disciplina viva capaz de alterar nuestra forma de contemplar la realidad.
En un contexto intelectual marcado por la sobreexposición a estímulos digitales inmediatos y la primacía de la técnica, la reivindicación de las disciplinas humanísticas cobra una vigencia vital. Como el propio Javier Sierra afirma en una entrevista en Noticias Cuatro, “hace falta más relato en la educación”. Y eso se aplica también para el actual torbellino informativo. “A mí me interesa lo trascendente: no lo urgente, sino lo importante”, aclara Sierra, que estudió Periodismo en la Facultad Complutense de Madrid.
A su juicio, cuando el estudio de la historia o de las artes se reduce a listas memorísticas y datos desprovistos de contexto o enigma, la mirada se segmenta dentro de clichés rutinarios y se apaga la curiosidad natural. Por el contrario, la incorporación de la narrativa, el misterio y la dimensión simbólica permite que la enseñanza recupere su facultad de fascinar y generar preguntas fundamentales en los estudiantes.
Uno de los pilares de este aprendizaje humanístico radica en cultivar lo que el escritor denomina la “segunda mirada” o “segunda visión”. Esta capacidad analítica e intuitiva enseña al individuo a trascender la superficie estética u ornamental de las cosas para descifrar sus significados profundos. Asimismo, lejos de separar las ramas del saber, la perspectiva humanística demuestra que la ciencia y el arte están íntimamente interconectados. “Todo está integrado”, explica Sierra. El estímulo de la búsqueda y la necesidad de aclarar la penumbra del misterio lo que impulsa también el avance científico.
En conclusión, situar el relato y el pensamiento humanístico en el centro de la educación garantiza que la literatura y el arte continúen ejerciendo como espejos activos de la experiencia humana. Formar a las nuevas generaciones en la capacidad de indagación y la reflexión crítica es otorgarles las claves indispensables para interpretar la complejidad del mundo contemporáneo.