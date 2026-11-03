Javier Sierra, escritor: “A mí no me interesa lo urgente, sino lo importante, que es lo trascendente”

Noticias Cuatro 03 noviembre 2026

El escritor celebra con una reedición los veinte años del éxito internacional de ‘La cena secreta’ y recuerda el valor imprescindible de la educación en humanidades para despertar el pensamiento crítico y la memoria cultural

Desde el éxito internacional en 2006 de ‘La cena secreta’ -novela de intriga histórica ambientada en el Milán renacentista que hizo historia al convertirse en la primera obra de un autor español en alcanzar el top ten de los libros más vendidos de The New York Times-, Javier Sierra ha demostrado la capacidad transformadora de la literatura y el arte para conectar con el conocimiento. La investigación del inquisidor dominico Fray Agustín Leyre sobre los mensajes cifrados por Leonardo da Vinci en el mural de ‘La última cena’ puso de manifiesto que el patrimonio cultural no constituye un conjunto de reliquias estáticas, sino una disciplina viva capaz de alterar nuestra forma de contemplar la realidad.

En un contexto intelectual marcado por la sobreexposición a estímulos digitales inmediatos y la primacía de la técnica, la reivindicación de las disciplinas humanísticas cobra una vigencia vital. Como el propio Javier Sierra afirma en una entrevista en Noticias Cuatro, “hace falta más relato en la educación”. Y eso se aplica también para el actual torbellino informativo. “A mí me interesa lo trascendente: no lo urgente, sino lo importante”, aclara Sierra, que estudió Periodismo en la Facultad Complutense de Madrid. La literatura y el arte, espejos activos de la experiencia humana A su juicio, cuando el estudio de la historia o de las artes se reduce a listas memorísticas y datos desprovistos de contexto o enigma, la mirada se segmenta dentro de clichés rutinarios y se apaga la curiosidad natural. Por el contrario, la incorporación de la narrativa, el misterio y la dimensión simbólica permite que la enseñanza recupere su facultad de fascinar y generar preguntas fundamentales en los estudiantes.

Javier Sierra, entrevistado por Miguel Manso en Noticias Cuatro