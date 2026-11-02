Conmoción en el mundo del fútbol por la trágica muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife: “No hay palabras de consuelo”

Noticias Cuatro 03 noviembre 2026

El mundo del fútbol permanece de luto tras conocerse la trágica muerte de Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerirfe, tras un brutal choque contra el portero del Andorra, Jesús Owono. “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", ha señalado el club tinerfeño, comunicando su muerte, que ha desatado una oleada de mensajes de apoyo y cariño a la familia, con el mundo del deporte tratando de arroparlos en este difícil momento.

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife, ha dejado al mundo del fútbol en shock. El futbolista madrileño de 30 años sufrió un brutal choque contra el portero del Andorra, Jesús Owono, tras un balón dividido a la altura del centro del campo, cuando ya estaba a punto de finalizar el encuentro, como informa Noticias Cuatro.

El ariete del conjunto canario se desplomó y desfalleció a los cinco segundos del impacto, entrando en parada cardiorrespiratoria ante el nerviosismo y la preocupación del resto de jugadores, que inmediatamente hacían gestos clamando por la entrada de los servicios de asistencia. Aunque consiguieron revertir la parada cardiaca en el campo, tras 20 minutos sobre los que ahora existe el debate de si debieron llevarlo antes al centro médico, procedieron a su traslado a la UCI del Hospital Nuestra Señora Candelaria, donde ingresó ayer y donde hoy, desgraciadamente, y a primera hora de la mañana, se ha confirmado su fallecimiento. El CD Tenerife, "roto de dolor" tras la muerte de Jesús de Miguel “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda”, escribía el conjunto canario, provocando inmediatamente una tromba de reacciones, con el mundo del fútbol sobrecogido por la triste noticia. “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”, señalaba el club en un comunicado que nadie quería ver hecho realidad.

En la misma línea, el Fútbol Club Andorra, el otro club que participaba en el momento de los hechos en el partido disputado entre ambos en la jornada de ayer, lunes 2 de noviembre, expresaba igualmente su conmoción y desolación al conocer la noticia: “Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife”, expresaba la entidad, presidida por Gerard Piqué, quien también se ha mostrado consternado.

"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús", ha escrito en un mensaje en 'X' el exjugador del Fútbol Club Barcelona.

De igual modo, también las distintas entidades de laLiga, su presidente Javier Tebas y la Real Federación Española de Fútbol se han pronunciado inmediatamente expresando sus condolencias y trasladando su pesar y su apoyo a la familia del futbolista, que era padre de una bebé de poco más de un año.

“El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel. Desolados por la triste noticia, desde la RFEF queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento en el día de hoy. Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, así como al Club Deportivo Tenerife y a toda su afición, a quienes acompañamos en estos momentos de profundo dolor. Descanse en paz”, ha expresado en un comunicado la Real Federación Española de Fútbol.

De igual modo, infinidad de equipos han expresado también su pésame a través de las rede sociales. Desde el Real Madrid, el Atlético o el Barcelona, hasta otros como el Leganés, donde Jesús de Miguel empezó a despuntar hasta convertirse en profesional.

Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife, fallecido tras un brutal choque contra el portero del Andorra, Jesús Owono.