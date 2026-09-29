Olalla, expulsada de su piso después de 10 años: “Multiplicaron el precio un 120%”

Las protestas por la crisis de la vivienda continúan por toda España este lunes, después de que el Gobierno anunciara la aprobación en Consejo de Ministros de dos decretos que tendrán que pasar por el Congreso el viernes. Mientras, el clamor en las calles y plazas continúan por el acceso prohibitivo a la vivienda para muchas personas, como es el caso de Micaela. “Pago 980 euros por un piso de una sola habitación, eso sin contar 100 que tengo que pagar de la comunidad”, cuenta esta inquilina a Noticias Cuatro .

“A mí me ayuda mi hermano por lo menos a pagar porque yo no puedo”, insiste. Olalla tuvo que irse. “Me echaron del piso en el que llevaba 10 años, lo multiplicaron por un 120%. Me vi buscando pisos en barrios en los que no conocía el nombre a más de una hora de mi trabajo”, recuerda.

Alberto también asume que se irá. “El edificio completo fue comprado por un fondo exterior, nos cumplen los cinco años de contrato por lo que vamos a tener que salir”, explica. Isabel lo ha conseguido, pero en condiciones muy precarias. “Aunque haya encontrado algo aceptable, es vivir en 30 metros cuadrados. Las cañerías son súper antiguas. Cuando no mojo a la vecina, el vecino me está mojando a mí”, lamenta.

Sebastián ha tenido que pagar mucho por alquilar el piso. “Tres meses de fianza, dos de agencia que eso no se me devuelve, uno de seguro y también revisan tus cuentas bancarias”, cuenta. Saben lo que es vivir siendo inquilinos. “Ser inquilinos es un agobio total”, “pagar mucho dinero por cosas que no lo valen” o estar a merced de la buena voluntad de los propietarios”, resumen estos inquilinos. “Uno se asusta en el momento que va a vencer el contrato”, añade Micaela.

"Incertidumbre", "caducidad" o "agotador", los adjetivos del alquiler

“Yo estoy pagando 2.000 euros por 20 metros, no estoy bromeando”, recalca Sebastián. En este reportaje les hemos pedido que pongan un adjetivo a la palabra alquiler. “Inhumano, no se nos trata como a personas, se nos trata como a un objeto de mercado”, denuncia un estudiante. Otros lo describen como “incertidumbre”, “caducidad” o “agotador”. Todos ellos son negativos, Ninguno es bueno ni tranquilizador. Sebastián sentencia: "Se aprovechan de las personas y les cobran lo que quieren", critica.

Mientras, desde el Gobierno, Pedro Sánchez ha defendido la labor del Gobierno de coalición al aprobar este martes dos reales decretos con medidas sobre Vivienda e insta a sus socios parlamentarios a hacer "su parte" y convalidar las medidas este viernes en el Congreso.

Sánchez reivindica que ha hecho su parte

"Hemos escuchado a la gente", ha reivindicado en un vídeo publicado en su cuenta de 'X', en el que recalca el "paquete ambicioso" que a su juicio "incorpora posiciones diversas" y que, sostiene, "permite construir una mayoría parlamentaria suficiente para combatir esa emergencia habitacional".

Sánchez ha hecho estas declaraciones horas después de que el Consejo de Ministros aprobara dos reales decretos leyes, uno con el grueso de las medidas, como la prohibición de desahucios hasta 2030, la prohibición de compra de vivienda a 'fondos buitre' hasta 2028 y bonificaciones fiscales a pequeños propietarios, entre otras. Y otro separado con la renovación automática de los contratos de alquiler, que tiene menos posibilidades de ser convalidado.