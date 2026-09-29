El hombre detenido en Francia por la muerte de Claudia , una joven estudiante atropellada en Madrid en 2021 , huyó al país vecino y ha estado viviendo durante todo este tiempo con una identidad falsa. La Policía francesa ha logrado identificarle gracias al ADN encontrado en el vehículo con el que la atropelló, tal y como informa la reportera de Noticias Cuatro en París, Laia Forés.

La Policía francesa ha localizado al hombre en la ciudad de Illes, al norte del país, donde ha sido detenido. El ADN hallado en el vehículo implicado fue clave para el arresto. El hombre, presunto autor de los hechos, tenía antecedentes y por eso pudo ser identificado.

Después del atropello mortal de la joven estudiante en Madrid en 2021, el ahora detenido huyó a Francia, donde ha estado viviendo con una identidad falsa. La Policía le ha podido identificar formalmente mediante las huellas dactilares.

El atropello de Claudia

El atropello mortal de Claudia, que estudiaba Medicina, ocurrió delante de la casa de su hermana, en el distrito madrileño de Moncloa en el año 2021. Acabó falleciendo como consecuencia de las heridas.

Cuatro personas que presenciaron los hechos no se pararon a ayudarla -todos fueron detenidos e imputados por omisión de deber de socorro-, a ella, que quería ser médico. Los tres ocupantes del coche y el conductor del VTC, que también huyó sin prestar auxilio. La joven, que había salido de fiesta, no bebía y decidió irse a casa a una hora prudente de la forma que consideró más segura, un VTC. Llamó a su hermana también para decirle que en unos minutos llegaría a casa. Nunca lo hizo. El joven que acabó con su vida debía ingresar en la cárcel esta semana por orden judicial tras cometer previamente un robo con fuerza.

Al menos una persona demostró esa noche la humanidad que le faltó al resto. El portero del turno de noche de la casa casa de la joven sí le prestó los primeros auxilios cuando se dio cuenta de lo ocurrido, mientras el Samur llegaba y los telefonistas de emergencias le daban las instrucciones, según relató en su momento de ABC. Los padres de Claudia, dos prestigiosos doctores canarios, no olvidarán nunca esa falta de ayuda. La joven, amante de la música -tocaba el violonchelo y cantaba en un grupo- quería ayudar a los demás. Tenía don de gentes, relataron sus padres al diario ABC tras el atropello mortal. Una chica responsable, carismática, con valores, que no tuve ninguna oportunidad de reacción.

El vehículo con el que se cometió el atropello fue localizado a las pocas horas en Vallecas (Madrid) y presentaba abolladuras, cristales y parabrisas roto, y lunas tapadas con cartones y toallas. En el coche había tres personas: el conductor y otras 2 personas. Según el atestado, estos acompañantes le dijeron al conductor: "Para qué la atropellas" y este en vez de parar aceleró. La Policía localizó en su momento a todos los implicados, excepto al conductor del vehículo. El propietario del coche implicado, un español de 21 años, habría prestado el Citröen al fugitivo, marroquí con antecedentes, solo la noche del atropello.