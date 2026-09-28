En enero de 2025, poco antes de su fallecimiento, el papa Francisco recibió en audiencia privada a un hombre que ha logrado una proeza estadística incomprensible para la curia: llenar teatros de 2.000 personas mientras las parroquias languidecen. “ ¿Cómo es que usted convoca a multitudes y mis iglesias están vacías? ”, le preguntó el Pontífice como recogen en ' Noticias Cuatro '.

El interlocutor no era un místico de formación, sino el Dr. Manuel Sans Segarra, exjefe de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Bellvitge. Tras el impacto de su primer best seller, ‘La Supraconciencia existe’, el cirujano regresa con ‘La Humanidad en crisis’, un ensayo que disecciona por qué una sociedad con una esperanza de vida que dobla la de hace un siglo se siente más muerta que nunca. Recibido también por el Dalái Lama, Sans Segarra se ha convertido en un fenómeno transcultural con 600 millones de reproducciones en redes sociales, situándose en el centro de una controversia científica donde sus defensores ven luz y sus detractores denuncian un “misticismo cuántico”.

Manuel Sans Segarra y la epidemia de ansiedad y depresión

El autor no presenta un libro de autoayuda, sino una historia clínica del siglo XXI. Sans Segarra aplica la metodología médica para analizar la fisiopatología de la crisis existencial contemporánea. El diagnóstico revela una paradoja sistémica: el mayor bienestar tecnológico y material de la historia ha derivado en una epidemia de ansiedad y depresión.

En una entrevista con Noticias Cuatro, el cirujano cree “la humanidad está en crisis” porque el “placer inmediato” ha sustituido al “sentido profundo de la vida». En esta dinámica, el ser humano se convierte en un rebaño manipulable por los poderes fácticos que, según el autor, buscan eliminar las humanidades y la filosofía para evitar el pensamiento crítico. La crisis no es económica ni política; es, esencialmente, una crisis de sentido.

El punto más incisivo del informe del Dr. Sans Segarra se detiene en la salud mental de los más jóvenes. En España, el suicidio se ha consolidado como la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 35 años, un dato que el autor califica de “horror absoluto”.

Su autoridad para hablar del tema proviene del quirófano: durante décadas operó casos de esófago-gastritis cáustica tras ingestas de salfumán o lejía, realizando complejas esófago-gastrectomías totales para intentar salvar vidas rotas. Al hablar con los supervivientes en el postoperatorio, la constante era el vacío emocional y la falta de un propósito vital.

El autor identifica la raíz del mal en el ego materialista, una identidad falsa centrada en el éxito, la posesión y el reconocimiento ajeno. Esta patología del “yo” se ve exacerbada por una hiperconectividad que, lejos de unir, aísla. El Dr. Sans

Como tratamiento a esta crisis, Sans Segarra propone el redescubrimiento de la ‘Supraconciencia’. Apoyándose en la física cuántica y en autores como Roger Penrose, el cirujano cuestiona el paradigma determinista de Newton y Descartes. Sostiene que la mente no es un producto metabólico del cerebro, sino una energía que persiste tras la muerte clínica.