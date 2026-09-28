Una camiseta la banda del grupo punk madrileño ‘Las Petunias’, –que actuó en la Puerta del Sol en apoyo a la acampada contra la crisis de la vivienda–, se ha convertido en el origen de una historia rocambolesca que empezó después de que el actor Robert Pattinson apareciese misteriosamente luciéndola con un diseño de colores que no existía dentro del ‘merchandasing’ oficial de la banda, como informa Noticias Cuatro .

Con esa incógnita en el aire, el grupo ha querido en cualquier caso aprovechar la repercusión mediática que le ha dado el famoso londinense, al que se le pudo ver luciendo la prenda en un vídeo promocional de su última película, ‘Primetime’ junto a Skyler Gisondo, compañero de reparto.

La camiseta de ‘Las Petunias’ y el tirón mediático de Robert Pattinson

Ese clip no tardo en viralizares, con algunos seguidores percatándose de que el diseño de la camiseta, aunque en otros colores, correspondía al de la banda ‘Las Petunias’.

La cuestión comenzó entonces a generar cierta intriga entre los fans, siendo de hecho uno de ellos el que avisó a la banda: “Nos lo mandó y tardamos como cuatro días en ver que era verdad”, cuentan desde el grupo.

Para entonces, comenzaron las especulaciones. Las Petunias tienen un disco en Nueva York y quizás algún seguidor de allí las oyó y se hizo la camiseta. ¿O quizá el propio actor?

Sin respuesta concreta todavía, no está claro si lo que le gustó a Pattinson fue la propia camiseta o la portada del primer disco, ‘Creo que soy de porcelana”.

“No sabemos si lo que le gustaba era nuestra música o el diseño de la camiseta”, señalan ellas, pero las historias al final son mas sencillas: un empresario chino las había copiado y las estaba vendiendo por 80 dólares, así que ellas han pasado a la acción.

“Vamos a aprovechar este momento más mediático para que la camiseta por fin exista y que todos los beneficios vayan para el Sindicato de Inquilinas”.

De momento, han vendido 4.000 camisetas y confían en que ahora que es legal, más gente se anime a comprarlas.

El Sindicato de Inquilinas y su lucha frente a la crisis de la vivienda y el desahucio de Maricarmen

Precisamente, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos es quien está detrás de la convocatoria en Madrid de las últimas convocatorias por el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desalojada de la que había sido su casa durante 71 años al no poder afrontar el precio del alquiler.

Desde el primer momento, el sindicato se mantuvo apoyándola, también en el propio día del desahucio, así como después, formando parte del acuerdo que la pasada noche sorprendía a todos al conocerse que, finalmente, y tras todo lo ocurrido, podrá volver al domicilio.

Concretamente, tras una reunión de casi cinco horas, entre Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L, –la empresa propietaria del inmueble–, la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de Madrid, y los representantes de Maricarmen, –su abogada y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid–, se ha llegado a un acuerdo: Maricarmen tendrá un nuevo contrato con arreglo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de ocho años de duración, que no superará el 30 % de sus ingresos netos, al amparo del programa de intermediación del alquiler municipal. La EMVS será garante de su cumplimiento.