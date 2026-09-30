Las noches en Sol: pasillos improvisados y cenas dentro de una microciudad de más de 1.000 tiendas

Las manifestaciones y el ruido continúan en la Puerta del Sol donde el ruido no para y, aunque no se pueda dormir, la gente se organiza para cenar. " Se están organizando también para convivir . Esto está cada vez creciendo más", cuenta a Noticias Cuatro una de las personas acampadas. Allí tienen un centro de logística para el que se forman colas para coger comida, que viene siempre de voluntarios.

"Me parece genial que la gente comparta esa empatía ". "La verdad es que sí que hay bastante autoorganización", cuenta otro. La organización también se nota en la distribución de las más de 1.000 tiendas con estrechas calles. "Hemos hecho pasillos para poder andar cómodamente y ya hemos llegado a un punto de incluso para situarnos mejor, poder nombrar calles o plazas concretas", cuenta otro.

"Vecinos que no pueden estar aquí acampando por trabajo, por lo que sea, cogen la comida y es una pequeña aportación", explica otra acampada. Voluntarios como Daniel traen su cazo y reparten arroz y pasta. "Estoy repartiendo aquí a la gente que lleva más tiempo acampando. Se siente lo correcto, el compartir un poco de comida, ayudar a los que ya están aquí. Además, que yo también me quiero quedar", cuenta.

Cuando el sol cae, los ruidos de protesta van cesando y los manifestantes se preparan para pasar la noche. "Tenemos una esterilla, un pequeño cojín y una sudadera que lo utilizo a modo de almohada", cuanta uno de los manifestantes. Cuentan que la gente les trae cojines, sacos de dormir o mantas para descansar en esa microciudad improvisada en la Puerta del Sol.

Ayuso pide a la Justicia el desalojo inmediato de la acampada

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que pedirá este mismo jueves medidas cautelarísimas para el "inmediata disolución" de la acampada en la Puerta del Sol. La líder del PP impulsará un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo por la "inacción" de la Delegación del Gobierno, Francisco Martín ante lo que definió como "acampada ilegal" que "nunca se debió permitir".

Ayuso lo ha anunciado su decisión en el pleno de la Asamblea, pocas horas antes de que expire el plazo de 48 horas para desalojar la protesta que le dio al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en un requerimiento enviado el martes, y tras constatar que este "se niega a desalojar" la protesta.

La protesta "excede los límites constitucionales"

"Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias... ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir", ha reclamado la presidenta madrileña.

La Comunidad de Madrid en su requerimiento a la Delegación del Gobierno argumentaba que la protesta por la crisis de la vivienda es "ilegal" y "excede claramente los límites constitucionales y legales del derecho de reunión", dada la "ausencia de comunicación previa"; su "carácter permanente e indefinido"; la "alteración del orden público con peligro para personas y bienes"; y que representa "una ocupación ilegal de un espacio público".