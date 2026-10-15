Así es una negociación en tiempo real con 'hackers' de la organización Akira: “La última opción es pagar”

Cientos de supermercados de Francia fueron el blanco esta semana de un ciberataque que alteró la refrigeración. Se perdieron millones de euros en alimentos y los ciberdelincuentes tuvieron sus tiendas secuestradas durante horas. La periodista de Noticias Cuatro, Sandra Mir, ha presenciado una negociación en tiempo real con este tipo de hackers, en concreto con cibercriminales de Akira.
Parece una película, pero es muy real. "Si usted está aquí, significa que está sufriendo un ciberataque". Es el temido mensaje que se recibe cuando se sufre un ciberataque. Juan Manuel Martínez, de Lazarus Technology, está negociando con unos cibercriminales después de un secuestro de datos. El objetivo es que se devuelvan los datos que han robado.
Los cibercriminales con los que negocia pertenecen a Akira, una organización internacional que tiene su propia web de negociación. Exigen que se sigan sus instrucciones, pero los negociadores ponen condiciones.
"Han robado información de una empresa de México", explica Martínez. "Les hemos pedido una prueba de vida. Hacemos la comprobación de los datos que tienen versus los datos de nuestros clientes para ver si de verdad son ellos", cuenta.
"Hay mucha gente que dice que tiene una base de datos que has filtrado de no sé dónde y cuando pides la prueba de vida ni los registros coinciden ni nada", indica Manuel Huerta, de Lazarus. Juan Manuel continúa la negociación. "Ahora mismo estoy negociando con ellos para la parte de económica", señala. Los mensajes de los cibercriminales son claros: piden mucho dinero. En este caso, les están reclamando 467.500 dólares.
Lo más curioso es que incluso hacen ofertas de descuento, con mensajes como "podemos descontarles un 10% si pagan en 48 horas. "Ellos no saben con quién están negociando. Tenemos que aparentar que somos la víctima. Evidentemente, los más avanzados se darán cuenta de que hay un equipo de negociación detrás", añade Manuel Huerta.
Ganar tiempo para evitar que publiquen los datos, es clave en una negociación. "Todo ese juego con los tiempos nos va a dar mucha información, como las ubicaciones horarias a las que responde del criminal", añade Huerta. "Lo último que hay que hacer es pagar, aunque lo pida la empresa", sostiene Juan Manuel Martínez. Es la última opción y aquí lo han cumplido porque dejándoles sin contestación durante horas han conseguido desencriptar los datos robados y devolverle la normalidad a la empresa.
Esta negociación se produce en un contexto en el que cada vez se denuncian más ciberataques. Es el caso de lo ocurrido en los supermercados franceses. El ataque cibernético que produjo millones de pérdidas ya está siendo investigado por las autoridades de seguridad francesas.
Según informó la cadena BFMTV, los piratas informáticos lograron entrar en el sistema de gestión a distancia de los equipos de refrigeración y activaron un programa de deshielo rápido que elevó la temperatura de los congeladores hasta los 50 grados, estropeando los productos almacenados.
Las consecuencias fueron inmediatas. Julen Fournier, gerente de un supermercado Intermarché en Parempuyre, relató que "a las 4 de la mañana el sistema de refrigeración cambió al modo descongelación a temperaturas completamente desorbitadas de hasta 50 grados".
El ataque afectó a establecimientos de varias cadenas, entre ellas Intermarché, Netto, Leclerc, Monoprix y Coopérative U. Algunos medios también apuntan a incidencias en determinados supermercados Carrefour. El grupo Mousquetaires, propietario de Intermarché y Netto, cifró en "al menos 300" las tiendas afectadas, mientras que Coopérative U reconoció problemas en un centenar de establecimientos y Monoprix en una treintena.
La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a la vulneración de los sistemas remotos utilizados para controlar la temperatura de los equipos de refrigeración. José Fernando Gómez, fundador de la empresa Ironchip, explica que "esto principalmente se debe a que todos estos congeladores se operaban de manera remota y de manera centralizada".