Así es una negociación en tiempo real con 'hackers' de la organización Akira: “La última opción es pagar”

Noticias Cuatro 16 octubre 2026

Un equipo de Noticias Cuatro asiste en directo a una negociación con cibercriminales que habían robado datos de una empresa mexicana.

Cientos de supermercados de Francia fueron el blanco esta semana de un ciberataque que alteró la refrigeración. Se perdieron millones de euros en alimentos y los ciberdelincuentes tuvieron sus tiendas secuestradas durante horas. La periodista de Noticias Cuatro, Sandra Mir, ha presenciado una negociación en tiempo real con este tipo de hackers, en concreto con cibercriminales de Akira.

Parece una película, pero es muy real. "Si usted está aquí, significa que está sufriendo un ciberataque". Es el temido mensaje que se recibe cuando se sufre un ciberataque. Juan Manuel Martínez, de Lazarus Technology, está negociando con unos cibercriminales después de un secuestro de datos. El objetivo es que se devuelvan los datos que han robado. Los cibercriminales con los que negocia pertenecen a Akira, una organización internacional que tiene su propia web de negociación. Exigen que se sigan sus instrucciones, pero los negociadores ponen condiciones. "Han robado información de una empresa de México", explica Martínez. "Les hemos pedido una prueba de vida. Hacemos la comprobación de los datos que tienen versus los datos de nuestros clientes para ver si de verdad son ellos", cuenta. La prueba de vida es fundamental para corroborar que el ataque es real "Hay mucha gente que dice que tiene una base de datos que has filtrado de no sé dónde y cuando pides la prueba de vida ni los registros coinciden ni nada", indica Manuel Huerta, de Lazarus. Juan Manuel continúa la negociación. "Ahora mismo estoy negociando con ellos para la parte de económica", señala. Los mensajes de los cibercriminales son claros: piden mucho dinero. En este caso, les están reclamando 467.500 dólares.

Akira es una organización internacional de ciberdelincuencia que tiene su propia web de negociación