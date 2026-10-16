El Hospital Reina Sofía de Córdoba consigue detectar el cáncer de mama cinco años antes con la IA: "Puede evitar que aparezca"

El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha permitido, a través del desarrollo de un programa de inteligencia artificial, que se pueda detectar el cáncer de mama hasta con cinco años de antelación. Una herramienta que ha supuesto un gran avance centro de la detección precoz y del diagnóstico de un tumor que actualmente es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres españolas y Noticias Cuatro muestra cómo funciona esta herramienta.

Y aunque la inteligencia artificial haya recibido muchos contras, demuestra que tiene utilidades que pueden llegar a salvar vidas, como el que han desarrollado en este hospital cordobés, mostrando que la inteligencia artificial en los últimos años ha tenido un gran impacto en el sector de la salud dónde gracias a esta tecnología las investigaciones científicas de muchas enfermedades han logrado acelerarse.

En el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba han aprovechado las ventajas del uso de la inteligencia artificial para mejorar los diagnósticos de cáncer de mama. Una vez realizada una mamografía, incluso si sus resultados son negativos al cáncer de mama, se pasa por un programa de inteligencia artificial capaz de anticipar el cáncer hasta cinco años antes de que aparezca.

Desde la Unidad de Radiodiagnóstico de Mama de este hospital, Marina Álvarez Benito ha explicado que la herramienta ya ha sido probada en 30.000 mujeres y que ha permitido "identificar mujeres que no tendrían que realizarse el cribado y otras mujeres en las que tenemos que aumentar la periodicidad de las pruebas". Por el momento se está validando el acierto en la predicción de la herramienta, pero el objetivo es que el software logre realizar un diagnóstico personalizado y dar un paso más allá en la prevención y detección del cáncer.

El equipo investigador trabaja con la herramienta Transpara Risk Index, un sistema basado en aprendizaje profundo que permite analizar tanto mamografías digitales convencionales como estudios de tomosíntesis, una técnica que proporciona imágenes tridimensionales de la mama.

En concreto, el Hospital Reina Sofía y el Imibic participan en un estudio multicéntrico junto a instituciones sanitarias de Estados Unidos y Europa, cuyo objetivo es evaluar la capacidad de esta tecnología para estimar el riesgo de cáncer de mama en diferentes poblaciones y con distintos equipos de imagen médica. La investigación estudia también su posible aplicación en programas de cribado poblacional, en los que actualmente las pruebas se realizan siguiendo criterios generales, fundamentalmente relacionados con la edad.