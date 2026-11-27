Nuevo crimen machista en Bilbao. En el Ayuntamiento se han guardado cinco minutos de silencio. Este último asesinato machista se ha producido mientras se encontraban los dos hijos de la víctima en la misma vivienda, como informan en ' Noticias Cuatro '.

Los agentes atendieron a la mujer de 34 años de edad hasta la llegada de la ambulancia. La mujer fue ingresada con heridas de gravedad pero ha fallecido , finalmente, de madrugada.

Cuando la policía acudió al lugar halló a una mujer en el suelo que presentaba varias heridas de arma blanca en el pecho. En el mismo lugar se encontraba el presunto homicida.

Las mismas fuentes han asegurado que durante la tarde de este pasado jueves, una mujer joven se personó en la comisaría de la Policía alertando de la existencia de un altercado en una vivienda.

El hombre de 47 años detenido en Bilbao acusado de matar a su expareja , de 34 años, tras asestarle varias puñaladas tenía en vigor una orden de alejamiento. Ambos compartían un piso en el que se produjo la agresión y tenían antecedentes por incidentes anteriores entre ellos por violencia de género y violencia doméstica, según han informado fuentes de la investigación.

Agentes de la Ertzaintza, desplazados también al lugar de los hechos, se hicieron cargo de las diligencias y del detenido, que también tuvo que ser atendido por lesiones en el centro hospitalario, en el que se practicó la detención.

Ertzaintza hacía "seguimiento de la mujer asesinada" pero negaba que conviviera con el agresor, según Gobierno vasco

Por su parte, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha expresado "el dolor" del Gobierno Vasco y de la Ertzaintza ante "el terrible asesinato” y ha asegurado que la víctima era objeto de "seguimiento continuo" por los agentes de la Policía vasca, aunque esta negaba "de forma reiterada" que conviviera con su agresor, que tenía una orden de alejamiento que quebrantó.

Zupiria, que ha participado en la concentración convocada en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao en repulsa por el crimen machista, en declaraciones posteriores a los periodistas, ha mostrado, en primer lugar, en nombre del Gobierno Vasco y la Ertzaintza, su "disgusto y pesar por el asesinato" de esta mujer que ha perdido la vida manos "del hombre que vivía con ella, en presencia de dos criaturas, sus hijos". "Es un hecho tremendo y, ante ello, nos sumamos al dolor que la sociedad vasca siente", ha apuntado.

El consejero ha destacado que "este asesinato demuestra también la dificultad que en muchas ocasiones se encuentra esta sociedad y sus instituciones para asegurar o garantizar la seguridad y la vida de estas mujeres" que mueren víctimas "de hombres viven a su alrededor o que conviven con ellas".

Objeto de seguimiento

En este sentido, ha destacado que la Ertzaintza hacía "un seguimiento continuo de la persona fallecida y el hombre que supuestamente ha causado su muerte tenía una orden de alejamiento que incumplió, y estaban conviviendo".

Tal como ha explicado, "esa convivencia ha sido negada por la víctima de forma reiterada". "Además de constatar la desgracia y la gravedad de lo sucedido, creo que también nos indica claramente que es imprescindible seguir adoptando todas las medidas que se puedan para intentar hacer frente a esta violencia estructural que existe en nuestra sociedad y que sufren las mujeres", ha indicado.