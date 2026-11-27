El caso de Biansi, la última mujer asesinada y víctima de violencia de género, se suma al de otras dos mujeres asesinadas por sus parejas en los últimos días, Gloria y Verónica . Las tres figuraban en el sistema VioGén. La Ertzaintza había calificado la situación de Biansi como de bajo riesgo, el nivel más bajo de los cuatro que contempla su sistema de valoración y que indica que existían pocas probabilidades de que se produjeran nuevas agresiones. Noticias Cuatro analiza el caso.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria ha expresado su "disgusto y pesar por el asesinato" de esta mujer que ha perdido la vida manos "del hombre que vivía con ella, en presencia de dos criaturas, sus hijos". "Es un hecho tremendo y, ante ello, nos sumamos al dolor que la sociedad vasca siente", ha apuntado.

El consejero ha destacado que "este asesinato demuestra también la dificultad que en muchas ocasiones se encuentra esta sociedad y sus instituciones para asegurar o garantizar la seguridad y la vida de estas mujeres" que mueren víctimas "de hombres viven a su alrededor o que conviven con ellas".

En este sentido, ha destacado que la Ertzaintza hacía "un seguimiento continuo de la persona fallecida y el hombre que supuestamente ha causado su muerte tenía una orden de alejamiento que incumplió, y estaban conviviendo".

Tal como ha explicado, "esa convivencia ha sido negada por la víctima de forma reiterada". "Además de constatar la desgracia y la gravedad de lo sucedido, creo que también nos indica claramente que es imprescindible seguir adoptando todas las medidas que se puedan para intentar hacer frente a esta violencia estructural que existe en nuestra sociedad y que sufren las mujeres", ha indicado.

Una de las incógnitas ahora es cuándo se realizó esa última evaluación. Biansi fue apuñalada delante de sus dos hijos, de cuatro y seis años, y falleció este viernes por la mañana en el hospital. El detenido, de 47 años, tenía una orden de alejamiento en vigor y antecedentes por violencia de género. Permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.