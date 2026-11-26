El debate a cuatro protagonizado por Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal , los candidatos de PSOE, PP, Frente Amplio y Vox para las elecciones generales de este 29 de noviembre, no deja de generar reacciones. El esperado encuentro entre los líderes ha dado paso a las valoraciones y las críticas, con un momento especialmente destacado por la polémica y el intercambio de reproches que está suscitando: el momento en que Alberto Núñez Feijóo interpeló a Ada Colau con un " y usted calladita ".

Ocurrió concretamente a las 23:12 horas y aunque no era un imperativo, es decir, no mandaba directamente a callar a Ada Colau, el término y el gesto que empleó tuvieron consecuencias, siendo las primeras de ellas en el propio debate, con Pedro Sánchez reprobando a Feijóo inmediatamente por su "machismo" y Ada Colau subrayando que no se van a callar ni van a estar "calladitas", como informa Noticias Cuatro.

El momento en que se produjo el "usted calladita" de Feijóo a Ada Colau

Todo ocurrió justo después de que la candidata de Frente Amplio, en el bloque de servicios públicos, le recordase al líder del PP que hay “más de 230 víctimas que aún están esperando justicia y reparación”, en referencia a Carlos Mazón y la DANA.

Ante ello, Feijóo se pronunció contestando: “Mire, buena gestión es ponerse al frente de la emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta, y usted calladita. Eso es la buena gestión”, apostilló, acompañando ese “calladita” de un gesto que pasó por señalar primero con el índice a Colau y llevárselo después a la boca en un símbolo de guardar silencio.

“Mire, España necesita ponerse a funcionar”, siguió diciendo el líder del PP, mientras Colau mostraba rostro de incredulidad, negando con la cabeza mientras bebía un trago de agua, pero Pedro Sánchez, inmediatamente, interrumpía: “¿Por qué habla de 'calladita', señor Feijóo? Un poco de respeto. Un poco de respeto”.

–“No. Respeto completo. Incluso el que me debería tener usted, que estoy hablando”, le replicó Feijóo, mientras Pedro Sánchez volvía a reprochar: “¿Pero qué ‘calladita’? ¿Qué machismo es este, señor Feijóo?

Fue entonces cuando el dirigente popular denunció, como ha seguido haciendo también después del debate, que estaban manipulando su discurso: “Por favor, Sánchez. Señor Sánchez, por favor, no manipule”.

–“No manipulo, no, si lo han visto todos los telespectadores”, contestó el líder socialista.

Tras ese intercambio, la discusión tuvo otro eco cuando Ada Colau, en referencia a lo que acaba de pasar con Feijóo, ironizó con que era una muestra “de su feminismo” que dijo que tenía porque “creció entre mujeres”.

"Le enseñaron, pero no mucho, porque interrumpe mucho y encima me manda a callar", espetó la líder de Frente Amplio, que además pidió a Feijóo "calma" y "escuchar".