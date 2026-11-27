Polémica en Reino Unido por la irrupción de influencers en el ámbito político. El Gobierno británico recurre a los más seguidos para llegar a los más jóvenes. Sin embargo, las actuaciones y bailes en el 10 de Downing Street han sido duramente criticados por la oposición, como informan en ' Noticias Cuatro '.

Como informa Daniel Postico desde Londres, “la grabación del vídeo de un influencer en las puertas de Downing Street en el cual pronunciaba palabras soeces ha puesto en apuros al primer ministro”.

Lluvia de críticas

La oposición le critica que haya permitido la banalización y que los creadores de contenido se rían de un lugar tan sagrado a nivel político como es Downing Street. El ‘influencer’ ha retirado el vídeo y, por su parte, desde el Gobierno se ha condenado este contenido, pese a que unos días antes le habían dado ‘like’ desde sus redes sociales.

El Gobierno laborista británico sigue una estrategia para acercarse a los jóvenes a través de influencers y creadores de contenido y ha destinado más de 3,2 millones de libras a colaboraciones con creadores digitales.

Uno de ellos es Luke Hamnett, que recreó el famoso baile de Hugh Grant en la película ‘Love Actually’ por los pasillos de la residencia oficial del primer ministro.

Una iniciativa muy viral que ha terminado generando críticas por el uso que algunos han hecho de los espacios oficiales. No obstante, los políticos británicos ya han recurrido a infuencers en bastantes ocasiones.