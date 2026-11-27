Polémica en Reino Unido por la irrupción de influencers en el ámbito político. El Gobierno británico recurre a los más seguidos para llegar a los más jóvenes. Sin embargo, las actuaciones y bailes en el 10 de Downing Street han sido duramente criticados por la oposición, como informan en 'Noticias Cuatro'.
Como informa Daniel Postico desde Londres, “la grabación del vídeo de un influencer en las puertas de Downing Street en el cual pronunciaba palabras soeces ha puesto en apuros al primer ministro”.
La oposición le critica que haya permitido la banalización y que los creadores de contenido se rían de un lugar tan sagrado a nivel político como es Downing Street. El ‘influencer’ ha retirado el vídeo y, por su parte, desde el Gobierno se ha condenado este contenido, pese a que unos días antes le habían dado ‘like’ desde sus redes sociales.
El Gobierno laborista británico sigue una estrategia para acercarse a los jóvenes a través de influencers y creadores de contenido y ha destinado más de 3,2 millones de libras a colaboraciones con creadores digitales.
Uno de ellos es Luke Hamnett, que recreó el famoso baile de Hugh Grant en la película ‘Love Actually’ por los pasillos de la residencia oficial del primer ministro.
Una iniciativa muy viral que ha terminado generando críticas por el uso que algunos han hecho de los espacios oficiales. No obstante, los políticos británicos ya han recurrido a infuencers en bastantes ocasiones.
Por su parte, la oposición acusa al Ejecutivo de banalizar las instituciones y convertir la comunicación política en un espectáculo bochornoso. El Gobierno, por su parte, dice que quiere conectar con una generación que consume cada vez más información en TikTok, Instagram y YouTube.
La visita de estos creadores de contenido no ha sido la única que ha llegado a Downing Street en los últimos días. El príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, también visitó este martes por primera vez la residencia oficial de Downing Street para reunirse con el primer ministro, el laborista Andy Burnham, a fin de abordar una de las prioridades que ambos compartes, el problema de los “sin techo” en el Reino Unido.
El príncipe de Gales, de 44 años, posó para los fotógrafos frente a la famosa puerta negra del 10 de Downing Street junto al líder laborista, quien al asumir el poder el pasado julio estableció como su primera medida luchar contra las personas que viven en la calle.
En 2023, Guillermo puso en marcha su iniciativa “Homewards” (rumbo a casa), un proyecto cuyo objetivo es demostrar que es posible erradicar la situación de calle de muchas personas.
Este encuentro se produce tras las conversaciones bilaterales que el príncipe mantuvo la semana pasada en Nueva Delhi con el primer ministro de la India, Narendra Modi -a petición del Gobierno británico-, durante su gira de los premios medioambientales “Earthshot”, junto a la princesa de Gales, Catalina.
Esta es la primera vez en catorce años que un miembro de la familia real visita Downing Street, ya que la última la hizo la fallecida reina Isabel II en 2012 con motivo de sus 60 años de reinado.