Un marinero ha muerto y seis han resultado heridos en el naufragio de un buque que transportaba 7.000 toneladas métricas de gasóleo. La embarcación, bautizada como 'Med Emre', de bandera de Malta, cubría la ruta entre Algeciras y Barcelona y se hundió concretamente hacia la pasada medianoche a unas 25 millas náuticas al norte de Ibiza y 57 millas al este de Valencia.
Por el momento, se desconocen las causas que han provocado el fatal suceso, al tiempo en que preocupa el impacto ecológico en la zona, razón por la cual se han activado múltiples protocolos para vigilar la situación, tal como informa Noticias Cuatro.
La embarcación llevaba 17 tripulantes a bordo y fue al caer la noche del miércoles cuando comenzaron los problemas. A las 21:30 horas, el 'Med Emre' envió una llamada de socorro MAYDAY, siendo solo seis minutos después cuando informaban de una vía de agua y una escora de unos 90 grados. Todo, además, ante unas condiciones muy complejas, con olas de tres metros y vientos de 60 kilómetros por hora.
En esas circunstancias, aproximadamente una hora y media después, en torno a las 23:00 horas, se produjo el fatal hundimiento.
Ante la situación, Salvamento Marítimo se movilizó y activó a los helicópteros Helimer 202, que auxilió a cinco personas, y el Helimer 220, que asistió a otras seis. También se desplazó el mercante Prysmian Monna Lisa, que rescató igualmente a otros seis tripulantes. En el operativo, además, también intervinieron agentes de la Guardia Civil de las comandancias de Valencia y Baleares.
Mientras el mercante iluminó para la realización del operativo de rescate, parte de la tripulación, agarrada a la barandilla de la torre de mando, trataba de aguantar, con el 'Med Emre' ya muy escorado.
Afortunadamente, los efectivos allí desplazados lograron poner a todos a salvo; al total de los 17 marineros, pero desgraciadamente uno de ellos, de nacionalidad turca, fallecía después en el Hospital Can Misses de Ibiza, donde fue trasladado.
Por su parte, de los seis marineros heridos han sido trasladados a hospitales de Valencia, siendo tres de ellos ingresados.
Tras lo ocurrido, la Dirección General de la Marina Mercante mantiene activado el Plan Marítimo Nacional en Situación 2 para coordinar la respuesta al siniestro y evaluar su impacto medioambiental.
Por su parte, la Dirección General de la Costa y el Mar ha activado de forma preventiva el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la contaminación (Plan Ribera) para anticipar una posible afección al litoral y organizar las actuaciones necesarias.
Además, paralelamente, el avión Sasemar 308 fue despegado para efectuar labores de reconocimiento aéreo, así como Salvamento Marítimo movilizó barco de intervención rápida 'Guardamar Talía' para su posterior relevo por el Clara Campoamor.
Junto a ello, en el ámbito europeo, se ha solicitado a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) imágenes por satélite para los próximos siete días. Asimismo, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), dependiente de la Secretaría General de Protección Civil, ha solicitado activar el sistema Copernicus de la Unión Europea (UE) para obtener imágenes y cartografía de la zona.
De acuerdo con el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, en Baleares, se han detectado pequeñas manchas de combustible en el mar tras el hundimiento del 'Med Emre', aunque ha matizado que son "perfectamente normales en un incidente de estas características".
En ese sentido, ha declarado ante los medios que en este momento no hay evidencias de un vertido de combustible que tenga que despertar preocupación y que los pequeños restos detectados son habituales en este tipo de incidentes.