Un marinero ha muerto y seis han resultado heridos en el naufragio de un buque que transportaba 7.000 toneladas métricas de gasóleo . La embarcación, bautizada como 'Med Emre', de bandera de Malta, cubría la ruta entre Algeciras y Barcelona y se hundió concretamente hacia la pasada medianoche a unas 25 millas náuticas al norte de Ibiza y 57 millas al este de Valencia.

Por el momento, se desconocen las causas que han provocado el fatal suceso, al tiempo en que preocupa el impacto ecológico en la zona, razón por la cual se han activado múltiples protocolos para vigilar la situación, tal como informa Noticias Cuatro.

El 'Med Emre' llevaba 17 tripulantes a bordo

La embarcación llevaba 17 tripulantes a bordo y fue al caer la noche del miércoles cuando comenzaron los problemas. A las 21:30 horas, el 'Med Emre' envió una llamada de socorro MAYDAY, siendo solo seis minutos después cuando informaban de una vía de agua y una escora de unos 90 grados. Todo, además, ante unas condiciones muy complejas, con olas de tres metros y vientos de 60 kilómetros por hora.

En esas circunstancias, aproximadamente una hora y media después, en torno a las 23:00 horas, se produjo el fatal hundimiento.

Ante la situación, Salvamento Marítimo se movilizó y activó a los helicópteros Helimer 202, que auxilió a cinco personas, y el Helimer 220, que asistió a otras seis. También se desplazó el mercante Prysmian Monna Lisa, que rescató igualmente a otros seis tripulantes. En el operativo, además, también intervinieron agentes de la Guardia Civil de las comandancias de Valencia y Baleares.

Mientras el mercante iluminó para la realización del operativo de rescate, parte de la tripulación, agarrada a la barandilla de la torre de mando, trataba de aguantar, con el 'Med Emre' ya muy escorado.

Afortunadamente, los efectivos allí desplazados lograron poner a todos a salvo; al total de los 17 marineros, pero desgraciadamente uno de ellos, de nacionalidad turca, fallecía después en el Hospital Can Misses de Ibiza, donde fue trasladado.

Por su parte, de los seis marineros heridos han sido trasladados a hospitales de Valencia, siendo tres de ellos ingresados.