El ' Med Emre ', buque que transportaba 7.000 toneladas métricas de gasóleo y se ha hundido a unas 25 millas náuticas al norte de Ibiza y 57 al este de Valencia, causando con ello la muerte de un marinero , ha naufragado en circunstancias que se investigan tras volcar de forma inusual , como informan en ' Noticias Cuatro '.

La embarcación, según se ha conocido, ha sufrido una pérdida de estabilidad que los expertos no acaban de comprender en un buque que transportaba una gran carga.

"Se ha hundido por una vía de agua. Estamos hablando de una embarcación, de un buque relativamente nuevo y, por lo tanto, no es normal que tenga una vía de agua", apunta Miguel Rodilla, profesor de Ecosistemas Marinos en la Universidad Politécnica de Valencia.

"Lo cierto es que el incidente es bastante extraño. Lo llamativo aquí es que hagas una vía de agua en la zona donde se ha producido el incidente. Es extraño. No es una zona de bajos. Normalmente, para que se abra una vía de agua, tienes que haber chocado con rocas", apunta, en el mismo sentido y en declaraciones a Noticias Cuatro, Emilio Rodríguez Díaz, experto en Seguridad Marítima en la Universidad de Cádiz.

El hundimiento del 'Med Emre' y su llamada de socorro

A bordo de la embarcación viajaban 17 tripulantes. Eran las 21:30 horas, ya al caer la noche del miércoles y en unas condiciones marcadas por rachas de viento de 60 kilómetros por hora y olas de más de tres metros cuando desde el buque enviaban una señal de socorro MAYDAY. Solo seis minutos después, informaban de una vía de agua y una escora de unos 90 grados que ya hacía temer lo peor.

Hora y media después, la embarcación se hundía, activándose todas las alarmas y un amplio dispositivo en la zona, con Salvamento Marítimo movilizando dos helicópteros, --un Helimer 202 y un Helimer 220 para acudir al rescate.

Junto a ello, hasta el área se desplazaba también el mercante ' Prysmian Monna Lisa'. que iluminó el punto del naufragio y la operación de rescate de los marineros, algunos de los cuales se aferraban a la barandilla de la torre de mando tratando de aguantar.

Gracias a la intervención, los 17 tripulantes a bordo del buque fueron rescatados, pero uno de ellos, de nacionalidad turca, acabaría muriendo en el Hospital Can Misses de Ibiza, donde fue trasladado.

Otros seis, por su parte, resultaron heridos y fueron trasladados a Valencia, siendo tres de ellos ingresados.