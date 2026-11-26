José 'El Gitano', el presunto autor del asesinato de Verónica, la mujer de 32 años hallada muerta con signos de violencia por arma blanca en una vivienda de la localidad murciana de Bullas ha sido detenido en Cantabria después de entregarse a la Policía Nacional, como informan en 'Noticias Cuatro'.
Verónica quería poner fin a su relación con José tras un año y medio juntos. Él había jurado matarla y ayer cumplió su amenaza. La Guardia Civil encontró el cadáver de la mujer de 32 años, en su casa de Bullas, en Murcia. El agresor se ensañó con ella. Le asestó más de 20 puñaladas.
Hoy, José ‘El Gitano’ se ha entregado en Santander, donde había huido, y ha confesado su autoría. "Detenido el presunto autor del asesinato de Verónica en Bullas, tras entregarse a la Policía en Cantabria, gracias al amplio dispositivo de búsqueda desplegado", ha señalado Lucas, quien ha reiterado su "más profunda condena a este crimen machista" y ha trasladado su afecto a los familiares y allegados de Verónica.
La victima deja huérfanas a dos niñas de 10 y 15 años de una relación anterior. Verónica había sido víctima de violencia de género y estaba registrada en el sistema, pero nunca había denunciado a su asesino
La Guardia Civil investigaba los hechos como un presunto caso de violencia de género. El cadáver de la mujer fue localizado en el interior de la vivienda que compartía presuntamente con su pareja sentimental, sobre quien pesaba un dispositivo de búsqueda para proceder a su detención.
El delegado del Gobierno había confirmado previamente que el sospechoso estaba "perfectamente identificado" y expresó su confianza en que el arresto se produzca "en las próximas horas". Asimismo, había explicado que no constaban denuncias previas de la mujer contra él y que tampoco figuraba en el sistema VioGén en relación con esta pareja.
No obstante, Verónica había estado incluida anteriormente en este sistema por una relación sentimental anterior, cuya expareja se encuentra en prisión.
La víctima tenía dos hijas que, según había asegurado Francisco Lucas, "se encuentran protegidas".
José, conocido como 'tano' o como ‘El Gitano’, tenía antecedentes por robos y lesiones y problemas derivados del consumo de cocaína.
Precisamente, este miércoles 25 de noviembre tenía pendiente un juicio por la custodia de sus seis hijos.
En el Ayuntamiento de Murcia, este mediodía han guardado un minuto de silencio en memoria de la víctima y para mostrar su apoyo a su familia. El Ayuntamiento de Bullas decretó dos días de luto oficial y convocó este miércoles por la tarde una concentración en repulsa en la plaza de España por el asesinato de su vecina, al tiempo que expresó su condena ante lo sucedido y trasladando su pésame a familiares, amistades y allegados.
En el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en pleno figuran, además de los dos días de luto oficial, la colocación de la bandera de la localidad a media asta en los edificios municipales y la suspensión de todas las actividades programadas por el Consistorio durante ese periodo.
El Ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados los recursos municipales de atención y acompañamiento psicológico a través del Punto de Atención Especializada (PAE) y del Punto de Orientación y Psicología de la Agencia de Desarrollo.
Profesionales de estos servicios se desplazaron este miércoles a los dos centros educativos donde se encontraban las dos hijas de la víctima, ambas menores de edad, para prestarles atención y apoyo psicológico.
El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online disponible en la web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas del día, todos los días del año.
En el 016 se ofrece asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas, todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.
En caso de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, ante una situación de peligro puede utilizarse la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta con geolocalización.
Estos recursos pueden ser utilizados tanto por las víctimas como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.