Noticias Cuatro 26 noviembre 2026

José 'El Gitano', el presunto autor del asesinato de Verónica, la mujer de 32 años hallada muerta con signos de violencia por arma blanca en una vivienda de la localidad murciana de Bullas ha sido detenido en Cantabria después de entregarse a la Policía Nacional.

José 'El Gitano', el presunto autor del asesinato de Verónica, la mujer de 32 años hallada muerta con signos de violencia por arma blanca en una vivienda de la localidad murciana de Bullas ha sido detenido en Cantabria después de entregarse a la Policía Nacional, como informan en 'Noticias Cuatro'.

Verónica quería poner fin a su relación con José tras un año y medio juntos. Él había jurado matarla y ayer cumplió su amenaza. La Guardia Civil encontró el cadáver de la mujer de 32 años, en su casa de Bullas, en Murcia. El agresor se ensañó con ella. Le asestó más de 20 puñaladas. Hoy, José ‘El Gitano’ se ha entregado en Santander, donde había huido, y ha confesado su autoría. "Detenido el presunto autor del asesinato de Verónica en Bullas, tras entregarse a la Policía en Cantabria, gracias al amplio dispositivo de búsqueda desplegado", ha señalado Lucas, quien ha reiterado su "más profunda condena a este crimen machista" y ha trasladado su afecto a los familiares y allegados de Verónica. La victima deja huérfanas a dos niñas de 10 y 15 años de una relación anterior. Verónica había sido víctima de violencia de género y estaba registrada en el sistema, pero nunca había denunciado a su asesino No figuraba en el sistema VioGén La Guardia Civil investigaba los hechos como un presunto caso de violencia de género. El cadáver de la mujer fue localizado en el interior de la vivienda que compartía presuntamente con su pareja sentimental, sobre quien pesaba un dispositivo de búsqueda para proceder a su detención. El delegado del Gobierno había confirmado previamente que el sospechoso estaba "perfectamente identificado" y expresó su confianza en que el arresto se produzca "en las próximas horas". Asimismo, había explicado que no constaban denuncias previas de la mujer contra él y que tampoco figuraba en el sistema VioGén en relación con esta pareja. No obstante, Verónica había estado incluida anteriormente en este sistema por una relación sentimental anterior, cuya expareja se encuentra en prisión.

José ‘El Gitano’ se entrega a la Policía de Cantabria tras presuntamente matar a Verónica, la mujer asesinada en Bullas, Murcia