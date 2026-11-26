Los alumnos de Secundaria que abusan de las redes sociales sacan peores notas , según los últimos datos recogidos por la Fundación BBVA. Los estudiantes que pasan al menos tres horas al día en redes sociales obtuvieron 11 puntos menos, que según PISA equivale a un cuarto de curso, como informan en ‘ Noticias Cuatro ’.

Pasa sobre todo en el área de Matemáticas y Ciencias. Como muestran los datos recogidos, esto pasa por dos motivos:

- Porque el tiempo que los adolescentes pasan en redes no lo emplean en estudiar.

- Porque las redes les distraen hasta cuando están estudiando ya que no son capaces de desconectar de ellas.

En conclusión, los alumnos de la ESO que hacen un uso superior a 3 horas diarias entre semana de aplicaciones sociales obtienen, en promedio, puntuaciones 11 puntos inferiores -sobre 500- en el desempeño educativo.

El estudio

Así lo refleja el proyecto publicado este jueves por la Fundación BBVA 'Transformación digital en las aulas: evaluación, desafíos y estrategias, que obtuvo una Ayuda Prismas y Problemas en 2023', en el que el investigador José Manuel Cordero y su equipo han aplicado técnicas econométricas y de aprendizaje automático -machine learning- para tratar los microdatos de una muestra cercana a los 200.000 estudiantes, de cuatro grandes bases de datos educativas: PIRLS, TIMSS, PISA e ICILS.

La investigación precisa que esta asociación negativa no aparece en el uso intensivo de videojuegos o de consumo de vídeos ni tampoco en el uso intensivo de las redes durante los fines de semana, lo que podría apuntar a un efecto negativo adicional causado por las distracciones de las notificaciones de las redes sociales.

Asimismo, concluye que esa relación negativa se aprecia con más intensidad en los segmentos socioeconómicos más altos y, especialmente, en competencias de matemáticas y ciencias.

También se ha detectado una asociación positiva en el desempeño de los estudiantes que presentan mayores competencias digitales críticas y saben distinguir fuentes fiables de contenidos engañosos (8,7 puntos más en lectura, 6,8 en Ciencias y 4,6 en Matemáticas).

El estudio también ha encontrado que el uso educativo de la tecnología mejora la comprensión lectora cuando se orienta a buscar información y se realiza en el hogar del alumno, como concluían sus resultados preliminares.

El objetivo del Programa Prismas y Problemas es promover proyectos de investigación aplicada orientados a resolver retos actuales concretos: en el caso de este proyecto, al de la 'Digitalización y dispositivos móviles en la enseñanza'.

"El problema de las redes sociales es que muchas veces puedes querer estar estudiando pero las distracciones del dispositivo hacen que no le dediques el tiempo que quieres. Esto nos pasa también a los adultos, aunque podemos decidir apartar el móvil para concentrarnos", explica el profesor Cordero.