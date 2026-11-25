Una mujer de 32 años ha sido asesinada este miércoles a cuchilladas en su domicilio de Bullas, Murcia, presuntamente por su pareja, que se ha dado a la fuga y se encuentra en busca y captura, tal y como informa la periodista Sofía Muñoz en Noticias Cuatro .

La titular de la plaza número 1 del tribunal de instancia de Mula , con competencia en materia de violencia sobre la mujer, ha incoado diligencias previas por un presunto delito de homicidio con relación a esta muerte, y ha acordado la busca y captura de José, el novio y presunto homicida.

Los hechos han ocurrido en una vivienda de la calle San Segundo, en la que la víctima vivía con sus dos hijas, de 10 y 15 años, cuando por causas que se desconocen su pareja le asestó presuntamente varias puñaladas y se dio a la fuga. A la llegada de los servicios de emergencia, los sanitarios solo pudieron certificar su muerte.

El suceso ha conmocionado a esta pequeña población de la comarca murciana del Noroeste , en una jornada en la que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que suma una nueva víctima al balance de 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.

Según la Delegación del Gobierno en Murcia, no existían denuncias previas por malos tratos contra el presunto homicida, si bien la víctima figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género Viogén por otro hombre, que actualmente se encuentra en prisión.

"Es una desgracia tremenda, extraordinaria, que haya perdido la vida alguien de ese modo y que además deje huérfanas dos hijas", ha dicho la alcaldesa de Bullas, María Dolores Muñoz, quien ha informado de que la víctima no era natural de allí, pero vivía desde hacía años en la población.

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, que ha presidido en Murcia el acto institucional por el 25 de noviembre, ha expresado su "condena más absoluta" ante el asesinato machista registrado hoy y ha asegurado que el Gobierno regional no dejará de trabajar hasta erradicar la violencia contra las mujeres.

"No hay peor noticia que se pueda recibir en un día como hoy", ha manifestado López Miras, quien ha reivindicado la importancia de que las leyes garanticen en los casos de violencia machista “un castigo firme para los agresores”. “Cuando una mujer es atacada, nos atacan a todos”, ha afirmado.

López Miras: "No hay peor noticia que se pueda recibir en un día como hoy"

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, en un acto electoral en Cartagena, ha llamado a la movilización del voto femenino para frenar el próximo domingo a la "coalición machista y negacionista" de PP y Vox, y ha advertido de que las mujeres "no pueden lanzar una moneda al aire" en las elecciones del 29 de noviembre.

"El 29 de noviembre o hay un Gobierno progresista que defiende a las mujeres y las protege con leyes, o hay un Gobierno machista que no cree en la existencia de la violencia de género", ha sentenciado. También ha condenado este último crimen el delegado del Gobierno en la comunidad, Francisco Lucas, quien ha trasladado su apoyo a la familia y allegados de la víctima, y ha reclamado unidad y firmeza frente a la violencia machista.

Desde Frente Amplio han expresado "el abrazo a la familia y amigos de la víctima" y han considerado, en un mensaje en X, que es "intolerable que mientras algunos niegan la violencia machista nos siguen matando". Desde el entorno de Verónica, la joven asesinada, apuntan a una muy reciente ruptura de la relación con el presunto homicida, que está siendo buscado desde esta mañana por un amplio dispositivo de Guardia Civil y Policía Nacional, según la Delegación del Gobierno