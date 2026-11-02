Muere el futbolista Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, tras un choque con el portero del Andorra

Noticias Cuatro 03 noviembre 2026

Conmoción y luto en el mundo del fútbol por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife, de 30 años, tras un brutal choque en un balón dividido en el último partido del club canario frente al Fútbol Club Andorra en la Liga Hypermotion.

Conmoción y luto en el mundo del fútbol luto por la trágica muerte de Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife, tras un brutal golpe en un balón dividido en el último partido del club canario frente al Fútbol Club Andorra en la Liga Hypermotion, disputado ayer, lunes 2 de noviembre, como informa Noticias Cuatro.

Todo ocurrió en los últimos minutos del encuentro cuando se produjo el fuerte impacto en un choque contra el portero del Andorra, Jesús Owono, a la altura del centro del campo. Inmediatamente, los servicios de asistencia salían a la carrera ante el aviso del resto de jugadores en el campo, que desde el primer instante, alarmados, se dieron cuenta de que la situación era grave. El futbolista, de 30 años, sufrió una parada cardiorrespiratoria debido al choque y, aunque los equipos sanitarios consiguieron revertirla en el campo, ingresó en la UCI muy grave. En el Hospital Nuestra Señora de Candelaria, su corazón se volvía a parar sin que volviese a reaccionar, siendo a primera hora de este miércoles 3 de noviembre cuando tristemente se ha confirmado su muerte. Dolor y desconsuelo por la muerte de Jesús de Miguel “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda”, escribía el Club Deportivo Tenerife, dejando al mundo del fútbol en shock. “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”, expresaba el club.

“Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife”, señalaba, por su parte el Andorra, donde sus jugadores también permanecen en shock tras el fatal desenlace.

Igualmente, múltiples equipos como el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético se han pronunciado expresando su dolor y sus mensajes de condolencias, tal como lo han hecho las distintas entidades de laLiga, su presidente Javier Tebas y la Real Federación Española de Fútbol, que ha anunciado la suspensión de la jornada de fútbol de este miércoles tras el fallecimiento del futbolista.

“El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel. Desolados por la triste noticia, desde la RFEF queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento en el día de hoy. Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, así como al Club Deportivo Tenerife y a toda su afición, a quienes acompañamos en estos momentos de profundo dolor. Descanse en paz”, ha señalado la Real Federación Española de Fútbol.

El Estadio Heliodoro Rodríguez López, en shock tras el duro choque Nacido en Madrid, de 30 años, Jesús de Miguel era padre de una bebé de poco más de un año. Los hechos, además, sucedieron a falta de apenas dos minutos del final del encuentro en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, feudo tinerfeño, donde la afición vivió sobrecogida el desarrollo de los acontecimientos.

Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife, fallecido tras un brutal choque contra el portero del Andorra, Jesús Owono.