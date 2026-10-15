Matan a dos hermanastros con un machete y de madrugada en Mataporquera, Cantabria: un hombre de 52 años ha sido detenido

Conmoción en la localidad cántabra de Mataporquera , donde un hombre ha sido detenido como autor de la muerte de dos hermanastros de 24 y 26 años a los que, presuntamente, agredió con un arma blanca tras una pelea.

El presunto autor, con numerosos antecedentes fue detenido posteriormente y llevado a dependencias policiales. Todo mientras, en el marco de la investigación, la Unidad de Criminalística ha estado recabando pruebas toda la mañana para tratar de esclarecer lo sucedido.

Cuando llegó la Guardia Civil hasta el lugar, los agentes encontraron a uno de los hermanastros ya fallecido y al otro, que había tratado de huir, muy grave, muriendo después en el hospital.

Todo surgió a raíz de una primera discusión que tuvo lugar en la tarde de ayer, jueves 15 de octubre, en torno a las 16:30 horas de la tarde, y que acabó entre amenazas . Más tarde, a alrededor de las cuatro y media de la madrugada, el presunto autor del doble homicidio habría acabado con la vida de ambos, que eran vecinos, utilizando un machete, tal como informa Maialen Larrínaga en Noticias Cuatro.

Agentes de la Guardia Civil en el lugar del doble crimen perpetrado presuntamente por un hombre que ha matado a dos hermanastros, vecinos de la localidad de Mataporquera, Cantabria.

El detenido, trasladado a una Unidad de Psiquiatría del Hospital de Valdecilla

Tras la detención, la Guardia Civil ha informado que el arrestado ha sido trasladado a a Unidad de Psiquiatría del Hospital de Valdecilla, en Santander, mientras continúan las pesquisas alrededor de la motivación del doble crimen.

En el momento de los hechos, las autoridades recibieron varias llamadas alertando de que algo estaba ocurriendo, tras lo cual se desplazaron hasta el área.

Según se ha precisado, los fallecidos y el hombre detenido no tenían relación familiar pero sí eran vecinos. Tras la agresión mortal con arma blanca, uno de los jóvenes estaba en la vía pública y fue atendido por los servicios sanitarios antes de ser trasladado al Hospital Tres Mares de Reinosa, donde ha muerto. Su hermanastro, por su parte, se encontraba en la entrada de su domicilio, donde yacía muerto.

El presunto homicida, por su parte, ha sido detenido a las 8:30 horas en su vivienda, a la que accedieron los agentes de la Benemérita con la preceptiva autorización judicial.

Allí, estos efectivos localizaron un arma blanca con restos de sangre que ha sido intervenida para su análisis por si pudiera ser la utilizada en la agresión.

Tal como ha informado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, el presunto autor de los hechos, de 52 años, tiene numerosos antecedentes, denuncias, "problemas de convivencia" y "algún problema de psiquiatría. "Eso lo podemos confirmar", ha apostillado.

Tras todo ello, se indaga ahora en cuál ha sido el motivo de la discusión que ha acabado con la vida de los dos jóvenes, aunque se sabe que en la tarde de este jueves se produjo el citado desencuentro entre ellos.

Al respecto, el delegado del Gobierno ha agradecido su labor a los agentes que han trabajado para dar con el presunto autor de los homicidios: "Mi agradecimiento por la rápida respuesta", ha expresado.