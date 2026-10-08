La marcha en honor a Maricarmen desde Sol hasta su casa: lágrimas, miles de pancartas y un emotivo "adiós con el corazón"

Todos los acampados en Sol han comenzado la marcha ‘Maricarmen para siempre’, que parte desde el Oso y el Madroño hasta la casa donde una vez se afincaron todos para evitar que la anciana hubiese sido evacuada. Con un centro de flores naranjas, el Sindicato de Inquilinas encabezaba la marcha, según muestra Noticias Cuatro.

La indignación se junta con el dolor en Sol que deja decenas de mensajes, de personas de todas las edades que no pueden creer que haya fallecido. La noticia de su fallecimiento ha sido muy dura. Causó gran conmoción, shock y muchas lágrimas , pero cuando pasaron las horas, ese dolor se ha transformado en fuerza para reivindicar todavía más fuerte, por ella, y siempre bajo sus palabras: “Luchad por lo que es vuestro”.

El recorrido de la marcha termina en Sainz de Baranda. El objetivo es recordar a Maricarmen y rendir este bonito homenaje en su honor, acabando enfrente del portal de su casa , donde habría vuelto sino hubiese fallecido. En todo el recorrido se ha podido ver colgado de árboles y a sus pies, carteles con bonitos mensajes, fotografías suyas y velas que lucen en su memoria.

Una de las voluntarias agarraba una imagen de Maricarmen con el chaleco del sindicato y una de las pancartas que se ha estado utilizando durante todas estas protestas. En la Puerta del Sol sigue habiendo mucho dolor, pero también mucho enfado por la pérdida de Maricarmen, justo antes de que pudiese volver a su casa. Todos ellos consideran injusto que la anciana haya tenido que pasar por ese desahucio tan estresante que al final, ha terminado con su fallecimiento en el Hospital Gregorio Marañón.

La marcha termina frente a la casa de Maricarmen

Es una marcha bastante concurrida en la que cientos de personas han recorrido la calle Alcalá al grito de “no son muertes, son asesinatos”. La marcha terminará donde todo comenzó: en la casa de Maricarmen y parte desde Sol, el lugar donde comenzó hace días esa acampada. En algunas de las pancartas de agradecimiento a Maricarmen se ha podido leer mensajes como “gracias por empezarlo, nosotros lo terminamos”.

Frente al portal de Maricarmen había muchas personas esperando al resto de manifestantes que han querido colocar objetos de agradecimiento a Maricarmen porque, aunque la familia ha querido tener una despedida estrictamente íntima, el Sindicato de Inquilinas ha querido hacer una despedida multitudinaria y que ha reunido a jóvenes, adultos y ancianos, todos con el mismo motivo, el de darle un último adiós a Maricarmen. Sus vecinos también se enteraron, entre lágrimas, de su fallecimiento y denuncian que no haya podido morir allí, en su casa.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas, junto a CCOO y UGT, ha convocado este viernes a las 12:00 horas un minuto de silencio en recuerdo de Maricarmen en todos los centros de trabajo y de estudio del Estado, después de que la mujer, de 87 años, falleciera este miércoles tras ser desahuciada de su casa hace dos semanas. Desde el desahucio, el Sindicato de Inquilinas ha llevado a cabo movilizaciones y acampadas para denunciar la situación de la vivienda y reclamar medidas para garantizar el derecho a una vivienda. Además, junto con otras organizaciones como UGT y CCOO, han convocado una huelga general por la vivienda digna para el 11 de noviembre.

Minuto de silencio por Maricarmen

El caso de Maricarmen provocó que el Gobierno aprobara dos reales decretos-ley en materia de vivienda, que el pasado viernes fueron tumbados en el Congreso, lo que derivó en una convocatoria anticipada de elecciones generales. Tras anunciar la convocatoria y la disolución de las Cortes Generales, el Gobierno ha vuelto a aprobar los dos reales decretos-ley, aunque con cambios respecto a los textos anteriores, y espera que sean convalidados, al menos el primero de ellos, por la Diputación Permanente del Congreso.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha hecho un llamamiento, al que se han sumado CCOO y UGT, al conjunto de los trabajadores y a la sociedad en general para participar en el minuto de silencio, que tendrá lugar mañana viernes a las 12: 00 horas. La convocatoria se desarrollará en todos los centros de trabajo y de estudio del Estado como acto de recuerdo a Maricarmen. "El negocio de la vivienda mata. No queremos ni una muerte más", han señalado las organizaciones.