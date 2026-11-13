Luca, un niño que lucha por seguir jugando al fútbol con sus amigos pese a la condición de su enfermedad rara

Luca es un niño de 10 años que solo quiere jugar al fútbol, pero la enfermedad ultrarrara que padece no se lo está poniendo fácil. Esta dolencia no es la única que le está complicando poder disfrutar de su gran afición ya que la Federación Catalana de Fútbol considera que con su estatura y su peso, muy inferior a los niños de su edad, no puede competir con su equipo, como informan desde 'Noticias Cuatro'.
Luca tiene 10 años y, como muchos otros niños de su edad, solo quiere jugar al fútbol con sus amigos. Sin embargo, algo que para la mayoría de los niños es una actividad normal, para él se ha convertido en una lucha constante. Una enfermedad ultrarrara que afecta a su crecimiento y a su desarrollo hace que tenga unas condiciones físicas muy diferentes a las de otros niños de su edad. Debido a esta condición, la Federación Catalana de Fútbol considera que Luca no puede seguir jugando con su equipo y tenga que jugar con los niños de su edad.
En su equipo, Luca ha encontrado una segunda familia. Sus compañeros que son más pequeños de edad que él lo han recibido con los brazos abiertos y lo consideran uno más del grupo. El club también destaca la importancia que tiene el pequeño dentro del equipo.
“Me gusta marcar goles”, explica Luca a las cámaras de ‘Noticias Cuatro’ cuando habla de lo que más disfruta del fútbol. Sin embargo, su situación física hace que no pueda jugar con niños de su misma edad. Aunque tiene 10 años, su desarrollo madurativo es parecido al de un niño de cinco o seis años. Además, su estatura y su peso están muy por debajo de lo habitual. Luca mide aproximadamente un metro y pesa poco más de 10 kilos. Estas características hacen que jugar contra niños de 10 años pueda suponer un peligro para su salud y su integridad física.
El problema ha llegado cuando el club ha decidido dar un paso más y federar a Luca. Por su parte, la Federación Catalana de Fútbol no le deja jugar con su equipo y le obliga a estar federado con los niños de su edad. Para los padres de Luca, obligarlo a competir con niños de su edad que pueden llegar a pesar alrededor de 40 kilos supone un riesgo importante. La diferencia física entre él y sus posibles rivales es enorme y cualquier acción del juego podría acabar provocándole una lesión.
Uno de los mayores peligros, según explica su padre a las cámaras de ‘Noticias Cuatro’, son los golpes y los pelotazos. En un deporte como el fútbol, donde los contactos y los choques forman parte de muchos momentos del partido, las diferencias de peso y fuerza pueden ser determinantes. Un golpe de un niño mucho más grande o un balón recibido con demasiada fuerza podrían tener consecuencias graves para Luca.
Por eso, sus padres insisten en que no están pidiendo ningún privilegio deportivo, sino una solución que tenga en cuenta la situación de su hijo.
Su objetivo es que pueda seguir jugando con niños que tengan unas condiciones físicas más parecidas a las suyas. Consideran que la edad no debería ser el único criterio para decidir en qué categoría puede competir un niño, especialmente cuando existe una enfermedad que afecta directamente a su crecimiento y desarrollo.