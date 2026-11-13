Luca, un niño que lucha por seguir jugando al fútbol con sus amigos pese a la condición de su enfermedad rara

Noticias Cuatro 13 noviembre 2026

Luca es un niño de 10 años que solo quiere jugar al fútbol, pero la enfermedad ultrarrara que padece no se lo está poniendo fácil. Esta dolencia no es la única que le está complicando poder disfrutar de su gran afición ya que la Federación Catalana de Fútbol considera que con su estatura y su peso, muy inferior a los niños de su edad, no puede competir con su equipo.

Luca es un niño de 10 años que solo quiere jugar al fútbol, pero la enfermedad ultrarrara que padece no se lo está poniendo fácil. Esta dolencia no es la única que le está complicando poder disfrutar de su gran afición ya que la Federación Catalana de Fútbol considera que con su estatura y su peso, muy inferior a los niños de su edad, no puede competir con su equipo, como informan desde 'Noticias Cuatro'.

Luca tiene 10 años y, como muchos otros niños de su edad, solo quiere jugar al fútbol con sus amigos. Sin embargo, algo que para la mayoría de los niños es una actividad normal, para él se ha convertido en una lucha constante. Una enfermedad ultrarrara que afecta a su crecimiento y a su desarrollo hace que tenga unas condiciones físicas muy diferentes a las de otros niños de su edad. Debido a esta condición, la Federación Catalana de Fútbol considera que Luca no puede seguir jugando con su equipo y tenga que jugar con los niños de su edad. En su equipo, Luca ha encontrado una segunda familia. Sus compañeros que son más pequeños de edad que él lo han recibido con los brazos abiertos y lo consideran uno más del grupo. El club también destaca la importancia que tiene el pequeño dentro del equipo. La petición de los padres de Luca “Me gusta marcar goles”, explica Luca a las cámaras de ‘Noticias Cuatro’ cuando habla de lo que más disfruta del fútbol. Sin embargo, su situación física hace que no pueda jugar con niños de su misma edad. Aunque tiene 10 años, su desarrollo madurativo es parecido al de un niño de cinco o seis años. Además, su estatura y su peso están muy por debajo de lo habitual. Luca mide aproximadamente un metro y pesa poco más de 10 kilos. Estas características hacen que jugar contra niños de 10 años pueda suponer un peligro para su salud y su integridad física.

Luca, un niño al que la Federación Catalana de Fútbol no le deja jugar con su equipo por la condición de su enfermedad rara