Los jóvenes españoles, pobres tras pagar su alquiler: “Estoy viviendo al límite”

El precio de la vivienda genera pobreza, según apunta el último informe de Oxfam. La vivienda es tan cara que después de pagar el alquiler miles de hogares se quedan sin recursos. Según Oxfam, en España hay tres millones de trabajadores en situación de pobreza laboral, de los que 770.000 lo son por culpa de la vivienda, como informan en 'Noticias Cuatro'.
Precisamente esto es lo que denuncian desde hace casi un mes, las acampadas por la vivienda. Los manifestantes denuncian que pagar un alquiler o una hipoteca les lleva a vivir al límite, aunque tengan trabajo.
Ejemplo de ello es Alicia, una joven que tiene trabajo, pero destina más del 50% de su salario a pagar su vivienda. Es decir, la mayor parte del sueldo de Alicia va íntegramente destinado a pagar el alquiler. El alto precio de la vivienda está empujando a la pobreza a casi 800.000 personas en nuestro país. Está tocando hacer renuncias y asumir que tener trabajo o casa no te exime de la pobreza, denuncian las asociaciones.
Desde Oxfam se denuncia que el alto precio de la vivienda ha empujado a la pobreza a casi 800.000 personas en nuestro país.
Se trata de una ecuación complicada para muchos bolsillos. Y puede volverse dramática para una parte creciente de quienes reciben un sueldo a final de mes, especialmente si viven de alquiler.
Así lo advierte Oxfam Intermón en su último informe, ‘Cuando trabajar no es suficiente’, publicado este martes, en el que estima que el coste de la vivienda sitúa a otras 770.000 personas trabajadoras por debajo del umbral de pobreza.
El alquiler o la letra de la hipoteca suelen ser los mayores gastos fijos mensuales en los hogares españoles. Una vez que se han pagado, casi 800.000 trabajadores ya no tienen dinero suficiente para sostener una vida digna.
Los datos los ha elaborado la ONG Intermon Oxfam y sitúan a la vivienda como uno de los principales factores de desigualdad y empobrecimiento.
En España hay 2.200.000 trabajadores en situación de pobreza, pues bien si añadimos el pago de los gastos derivados de la vivienda la cifra aumenta hasta casi los tres millones de trabajadores, personas que viven con menos de 12.200 euros al año.
La ONG considera que la vivienda se ha convertido "en uno de los grandes motores de desigualdad de España" por lo que “deja una preocupante brecha entre la respuesta política y el clamor social que lleva años reclamando soluciones estructurales".
Según el Avance de Resultados del XVI Informe 'El Estado de la Pobreza' de EAPN-ES, el 43,6% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Además, las personas en pobreza que viven de alquiler a precio de mercado destinan de media el 51,4% de sus ingresos a la vivienda.
Por todo ello, la Red pide avanzar hacia una política de vivienda que combine las respuestas urgentes con una hoja de ruta de mayor alcance para recuperar la asequibilidad.