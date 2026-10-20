Noticias Cuatro 20 octubre 2026

El precio de la vivienda genera pobreza, según apunta el último informe de Oxfam. La vivienda es tan cara que después de pagar el alquiler miles de hogares se quedan sin recursos.

El precio de la vivienda genera pobreza, según apunta el último informe de Oxfam. La vivienda es tan cara que después de pagar el alquiler miles de hogares se quedan sin recursos. Según Oxfam, en España hay tres millones de trabajadores en situación de pobreza laboral, de los que 770.000 lo son por culpa de la vivienda, como informan en 'Noticias Cuatro'.

Precisamente esto es lo que denuncian desde hace casi un mes, las acampadas por la vivienda. Los manifestantes denuncian que pagar un alquiler o una hipoteca les lleva a vivir al límite, aunque tengan trabajo. Ejemplo de ello es Alicia, una joven que tiene trabajo, pero destina más del 50% de su salario a pagar su vivienda. Es decir, la mayor parte del sueldo de Alicia va íntegramente destinado a pagar el alquiler. El alto precio de la vivienda está empujando a la pobreza a casi 800.000 personas en nuestro país. Está tocando hacer renuncias y asumir que tener trabajo o casa no te exime de la pobreza, denuncian las asociaciones. Desde Oxfam se denuncia que el alto precio de la vivienda ha empujado a la pobreza a casi 800.000 personas en nuestro país. Tener un techo bajo el que vivir y poder pagarlo Se trata de una ecuación complicada para muchos bolsillos. Y puede volverse dramática para una parte creciente de quienes reciben un sueldo a final de mes, especialmente si viven de alquiler.

Los jóvenes españoles, pobres tras pagar su alquiler: “Estoy viviendo al límite”