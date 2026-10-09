Investigan un presunto asesinato machista en Valverde de Júcar, Cuenca, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer y su pareja, de la que se estaba separando

El municipio conquense de Valverde de Júcar se ha visto sacudido por un suceso que las autoridades investigan ahora como un posible crimen machista . Los hechos se produjeron este jueves 8 de octubre en el interior de un domicilio, donde los efectivos desplazados a la zona encontraron el cuerpo sin vida de una mujer y un hombre que era su pareja . Al parecer, estaban en trámites de separación y, según las primeras hipótesis, todo apunta a que él, presuntamente, la habría atacado con un arma blanca y después se habría quitado la vida, como informa Noticias Cuatro .

“El municipio "se encuentra consternado, triste y enfadado", señalaba el alcalde sobre lo ocurrido, avanzando la convocatoria de una concentración y el luto oficial tras el terrible crimen.

Sin denuncias previas entre ambos, la mujer no estaba en el sistema VioGén , como ha explicado el alcalde del municipio, Eduardo Mena, quien ha indicado que ambos tenían dos hijas en común de 6 y 14 años de las que ahora se hará cargo la familia materna.

Más de un centenar de personas trasladan su duelo y repulsa por el crimen machista de Valverde de Júcar, Cuenca.

Según se ha conocido, los hechos se contextualizan exactamente en torno a las 19:43 horas en una vivienda situada en la calle Mayorazgo. Hasta allí acudieron inmediatamente agentes de la Guardia Civil y efectivos de bomberos del parque de Motilla del Palancar después de que el 112 de Castilla-La Mancha recibiera un aviso de una persona que resultó ser el padre de la víctima.

Al no poder entrar en la vivienda, fue este último el que dio la voz de alarma, motivando así la actuación policial que culminó con el hallazgo de los cadáveres de la pareja.

En el inmueble, un médico que también se desplazó hasta allí confirmó la muerte de ambos, observando en sus cuerpos signos de violencia, ante lo cual el 112, dada la gravedad de lo ocurrido, activó también al equipo psicosocial de Cruz Roja.

La mujer murió con heridas por arma blanca y su familia se hará cargo de sus hijas

Según fuentes de la investigación citadas por EFE, la mujer murió por heridas de arma blanca. De 37 y nacionalidad rumana, como él, no constan antecedentes de denuncias, si bien todo apunta a un caso de violencia machista del que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está “recabando datos”.

Por su parte, respecto a las hijas de la pareja, de 6 y 14 años, será la familia materna la que se haga cargo de ellas, según fuentes de la Consejería de Bienestar Social, tras valorar la situación, y como ha confirmado también la consejera Bárbara García Torijano, quien ha indicado que el equipo de menores se iba a volver a trasladar este viernes al municipio para hacer una valoración de la familia.

Concretamente, se ha referido a los abuelos, "que son los que se encontraban ayer con estos dos menores”.

“Se va a trabajar con ellos para darles todo el apoyo y todo el acompañamiento necesario. "Entendemos que, si todo va bien, podrán quedarse con su familia, que es en lo que siempre se trabaja y se prioriza. Y si no, en cualquier caso, está la Administración", ha añadido la consejera de Bienestar Social.