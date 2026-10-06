EEUU, en vilo por el caso Christa Pike: está consciente y puede hablar tras sobrevivir a dos inyecciones letales, pero no hay decisión sobre un segundo intento de ejecución

Una semana después de resistir a dos inyecciones letales por su condena a pena de muerte, Christa Pike está consciente y habla. La estadounidense de 50 años sobrevivió a su ejecución y continúa ingresada en el hospital. Ahora, ante lo inédito de su caso, la cuestión es qué va a suceder con ella . De momento, el estado de Tennessee no se ha pronunciado sobre si habrá un segundo intento de ejecución, mientras sus abogados intentan que se conmute la pena de muerte por cadena perpetua alegando que no se puede castigar dos veces a la misma persona por el mismo delito, como informa Mamen Sala en Noticias Cuatro .

¿Qué va a pasar con ella? Esa es la gran pregunta ahora porque Estados Unidos nunca se había enfrentado a una situación así. Es la primera vez que un condenado sobrevive a su propia ejecución. De hecho, el estado de Tennessee, de momento, ha cancelado todas las previstas para este 2026 mientras se investiga qué fue lo que fallo.

Christa Pike está consciente y habla tras sobrevivir a su ejecución

Fue el pasado 30 de septiembre cuando, como parte de su condena a pena de muerte por el asesinato en primer grado de una compañera de clase en 1996, cuando tenía 19 años, recibió dos inyecciones de pentobarbital. Debían matarla y con ello se iba a convertir en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, pero sobrevivió.

Hospitalizada y en una unidad de cuidados intensivas, su estado de salud es incierto, pero en un comunicado sus abogados han detallado que, "contra todo pronóstico, está consciente y puede hablar".

"Sigue recibiendo cuidados médicos intensivos. A pesar de las graves lesiones que ha sufrido en los brazos, sigue esposada y encadenada a la cama", han señalado sus letrados, Randy Spivey y Kelly Gleason, que han asegurado que la recuperación de la condenada a muerte “no tiene precedentes desde el punto de vista médico”.

Pese a ello, insisten en que el pronóstico de su clienta “sigue siendo incierto”, al tiempo que han augurado una "como mínimo, una larga recuperación".

Los abogados, además, han trasladado en su comunicado su "inmensa" gratitud tanto al equipo de emergencias como a los profesionales del hospital, quienes "trataron a Christa con humanidad y le brindaron una atención excepcional". Además, han querido extender ese agradecimiento a "los miles de personas" que han mostrado su apoyo a su defendida.