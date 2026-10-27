Las imágenes de las grúas levantando los vagones para rescatar cuerpos encarcelados: “Es probable que la cifra de víctimas siga creciendo”

En Urda, Toledo, continúan las tareas de rescate coordinadas desde el centro de mando. A esta hora, las grúas están levantando los vagones del Iryo accidentado para rescatar los cuerpos que aún siguen encarcelados. Las autoridades confirman que es muy probable que la cifra de fallecidos siga en aumento, tal y como informa desde la localidad toledana la presentadora de Noticias Cuatro, Mónica Sanz.
Al menos 68 fallecidos y medio centenar de heridos es el balance provisional de la colisión de los dos trenes ocurrida este miércoles en Urda (Toledo). Un siniestro cuya causa apunta a ser la decisión del Centro de Control de Adif de ordenar al AVE de Renfe reanudar la marcha cuando el convoy de Iryo aún estaba detenido en la misma vía, según el ministro de Transportes, Óscar Puente.
El accidente ha ocurrido a las 08:53 horas, cuando, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Transportes, un tren AVE que viajaba con 378 pasajeros a bordo ha embestido a un Iryo con 147 pasajeros, según los registros de Renfe, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.
Los servicios de emergencias han confirmado el fallecimiento de 68 personas, según ha informado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el balance de atendidos en hospitales es, hasta el momento, de 53 heridos leves y 15 graves, mientras que en el centro de atención de Urda solo se ha atendido a cinco heridos leves.
Puente ha explicado a los medios que la decisión "a todas luces errónea" del Centro de Control de Adif es "inexplicable" al asegurar que una colisión por alcance en la alta velocidad es "inverosímil" y sólo se explica por un fallo como el que ha provocado este accidente.
A las 08:30 horas cayó el sistema de seguridad LZB -que sólo funciona ya en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, porque en el resto ya está instalado el más moderno ERTMS- y después, el centro de control de Adif decidió reanudar la marcha "con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación de Urda".
La caída del sistema provocó la detención de, al menos, seis trenes y seis minutos después, a las 08:36 horas, se dio la autorización al maquinista de retomar la marcha del AVE, que recorrió unos 25 kilómetros hasta las 08:53 h., cuando embistió al Iryo que estaba en la vía.
La maquinista del Iryo embestido había iniciado a las 08:38 horas conversaciones con el centro de control de Adif para reanudar la marcha, aunque diez minutos después, antes de retomar la circulación, fue golpeado por el tren de Renfe, han informado a EFE fuentes cercanas a la compañía.