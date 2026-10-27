Las imágenes de las grúas levantando los vagones para rescatar cuerpos encarcelados: “Es probable que la cifra de víctimas siga creciendo”

En Urda , Toledo, continúan las tareas de rescate coordinadas desde el centro de mando. A esta hora, las grúas están levantando los vagones del Iryo accidentado para rescatar los cuerpos que aún siguen encarcelados. Las autoridades confirman que es muy probable que la cifra de fallecidos siga en aumento, tal y como informa desde la localidad toledana la presentadora de Noticias Cuatro , Mónica Sanz.

Al menos 68 fallecidos y medio centenar de heridos es el balance provisional de la colisión de los dos trenes ocurrida este miércoles en Urda (Toledo). Un siniestro cuya causa apunta a ser la decisión del Centro de Control de Adif de ordenar al AVE de Renfe reanudar la marcha cuando el convoy de Iryo aún estaba detenido en la misma vía, según el ministro de Transportes, Óscar Puente.

El accidente ha ocurrido a las 08:53 horas, cuando, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Transportes, un tren AVE que viajaba con 378 pasajeros a bordo ha embestido a un Iryo con 147 pasajeros, según los registros de Renfe, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

Los servicios de emergencias han confirmado el fallecimiento de 68 personas, según ha informado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el balance de atendidos en hospitales es, hasta el momento, de 53 heridos leves y 15 graves, mientras que en el centro de atención de Urda solo se ha atendido a cinco heridos leves.

Una decisión "a todas luces errónea"

Puente ha explicado a los medios que la decisión "a todas luces errónea" del Centro de Control de Adif es "inexplicable" al asegurar que una colisión por alcance en la alta velocidad es "inverosímil" y sólo se explica por un fallo como el que ha provocado este accidente.