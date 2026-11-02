Ignacio Urquizu, director de Metroscopia: “Es pronto para conocer el impacto del accidente ferroviario en la campaña electoral”

Noticias Cuatro 02 noviembre 2026

El sociólogo explica la posible repercusión del siniestro de Urda en las elecciones y analiza en su último libro, ‘Generación 15M’, la mutación ideológica de los jóvenes

El director de Metroscopia, Ignacio Urquizu, ha analizado en una entrevista en Noticias Cuatro el posible impacto del accidente ferroviario de Toledo en la campaña electoral. El sociólogo señala que la actualidad política y social cambia a gran velocidad. Recuerda cómo hace pocas semanas la atención estaba centrada en temas como la vivienda, la situación en Ceuta o la controversia alrededor de la vivienda y el desahucio de Mari Carmen, los cuales rápidamente quedaron en segundo plano. “Es pronto para conocer el impacto del accidente ferroviario en la campaña electoral”, sentencia.

Urquizu acaba de publica el libro ‘Generación 15M’, donde documenta cómo los jóvenes que eran niños o adolescentes durante las protestas han adquirido sus valores en un entorno de inestabilidad política y parálisis institucional. Para el autor, esta generación no evalúa el sistema democrático por sus ideales abstractos, sino por su incapacidad para resolver problemas materiales como el acceso a la vivienda, la precariedad salarial y el deterioro de los servicios públicos. Quince años después de las acampadas que sacudieron la democracia española, la cohorte ciudadana socializada a la sombra del 15-M ha experimentado un viraje sociológico sin precedentes. Lejos del espíritu refundacional de 2011, los ciudadanos de entre 18 y 34 años configuran el grupo generacional más conservador y proclive a posiciones de derecha de los últimos cuarenta años, caracterizado por una profunda desafección hacia la eficacia del Estado y una marcada grieta de género.

Ignacio Urquizu, entrevistado por Miguel Manso en Noticias Cuatro