Arturo de Frías, fotógrafo: “Recorro todo el mundo para mostrar su belleza y ayudar a protegerlo”

Arturo de Frías cuenta con dos grandes pasiones que han guiado su trayectoria: los viajes y la fotografía de naturaleza. Con 30 años recorriendo el mundo y 20 ejerciéndolos como fotógrafo, ha explorado todos los continentes. Sus expediciones le han llevado a documentar parajes tan remotos e icónicos como la Antártida, el Ártico, el Himalaya, Georgia del Sur o los arrecifes de coral de Papúa Nueva Guinea y Maldivas. Dentro del ámbito de la naturaleza, se ha especializado principalmente en los entornos polares, la vida silvestre y los océanos, destacando como un experimentado fotógrafo submarino.

Sus imágenes han sido publicadas en decenas de medios de comunicación y revistas de prestigio internacional, entre las que destaca National Geographic. Asimismo, su obra ha sido reconocida con galardones o menciones de finalista en certámenes de renombre mundial como los Sony World Photography Awards, Montphoto, FotoFIO, Memorial Maria Luisa, Fine Art Photography Awards, Bird Photographer of the Year, International Photographer of the Year y Aefona.

En la actualidad, compagina su vocación fotográfica con un activo compromiso social. Es presidente de la Fundación DESEA y promueve iniciativas a través de la Fundación Desarrollo Sostenible Arturo de Frías (ADF). Desde la Fundación DESEA, gestiona proyectos orientados a la protección de poblaciones vulnerables en cuatro continentes, los cuales han prestado ayuda a miles de personas desfavorecidas. “Recorro todo el mundo para mostrar su belleza y ayudar a protegerlo”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro.