Arturo de Frías, fotógrafo: “Recorro todo el mundo para mostrar su belleza y ayudar a protegerlo”

Arturo de Frías cuenta con dos grandes pasiones que han guiado su trayectoria: los viajes y la fotografía de naturaleza. Con 30 años recorriendo el mundo y 20 ejerciéndolos como fotógrafo, ha explorado todos los continentes. Sus expediciones le han llevado a documentar parajes tan remotos e icónicos como la Antártida, el Ártico, el Himalaya, Georgia del Sur o los arrecifes de coral de Papúa Nueva Guinea y Maldivas. Dentro del ámbito de la naturaleza, se ha especializado principalmente en los entornos polares, la vida silvestre y los océanos, destacando como un experimentado fotógrafo submarino.
Sus imágenes han sido publicadas en decenas de medios de comunicación y revistas de prestigio internacional, entre las que destaca National Geographic. Asimismo, su obra ha sido reconocida con galardones o menciones de finalista en certámenes de renombre mundial como los Sony World Photography Awards, Montphoto, FotoFIO, Memorial Maria Luisa, Fine Art Photography Awards, Bird Photographer of the Year, International Photographer of the Year y Aefona.
En la actualidad, compagina su vocación fotográfica con un activo compromiso social. Es presidente de la Fundación DESEA y promueve iniciativas a través de la Fundación Desarrollo Sostenible Arturo de Frías (ADF). Desde la Fundación DESEA, gestiona proyectos orientados a la protección de poblaciones vulnerables en cuatro continentes, los cuales han prestado ayuda a miles de personas desfavorecidas. “Recorro todo el mundo para mostrar su belleza y ayudar a protegerlo”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro.
La concienciación ambiental y el altruismo se reflejan directamente en su producción editorial. Arturo de Frías es autor de nueve libros de fotografía centrados en la belleza planetaria y la preservación ambiental: Reino Animal, España Salvaje, África, el Continente de Luz, Mundos de Hielo, Siete Océanos, Ártico: Cuando lo eterno deja de serlo, Vida (antología visual en blanco y negro), Asia: Naturaleza y ser humano y América: Naturaleza y ser humano.
El 100% de los ingresos obtenidos por la venta de sus libros se destina íntegramente a proyectos de conservación del medio ambiente y fines benéficos. A través de esta labor solidaria, las ventas de sus publicaciones han superado los 250.000 euros donados a proyectos sociales y de ONG.
Antes de enfocar sus esfuerzos en la conservación y el arte visual, de Frías desarrolló un sólido recorrido profesional en el mundo corporativo. Estudió Derecho y Ciencias Empresariales en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y trabajó durante años en la banca y la gestión de fondos de inversión.