Un hombre de 36 años mata a sus padres con una pesa de gimnasio en su casa de Madrid

Trágico suceso en Madrid. Un hombre de 36 años ha matado , presuntamente, a sus padres con una pesa de gimnasio . El joven se atrincheró en una habitación y la Policía ha tenido que reducirlo con una pistola táser antes de detenerlo. Ahora, los agentes investigan el asesinato a golpes del matrimonio de 75 años. Los servicios de Emergencia solo pudieron certificar su muerte, como informan en ‘ Noticias Cuatro ’.

El suceso en el que el matrimonio ha fallecido tras esta brutal agresión ha ocurrido en el distrito madrileño de Latina. La Policía Nacional detenía esta madrugada del lunes 5 de octubre al hombre de 36 años como presunto autor del asesinato a golpes con una mancuerna de sus padres.

El hombre llamó a Emergencias asegurando que le iban a matar

El doble crimen se producía esta misma madrugada en una vivienda situada en el Paseo de Húsares de Madrid, según informaba la Jefatura Superior de Policía.

El suceso tenía lugar en torno a las 4:40 horas cuando los servicios de emergencia encontraban al matrimonio muerto, con signos de violencia, en su vivienda del número 12 de la citada calle.

La voz de alarma la daba uno de los fallecidos. Según detalla la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la sala del CIMACC 091 ha recibido la llamada de un hombre pidiendo socorro y que manifestaba que "le iban a matar".

El hombre se habría atrincherado en una de las habitaciones del domicilio donde, presuntamente, ha matado a sus padres

Tras recibir esta llamada, los sanitarios del Summa-112 se trasladaban hasta la zona y, al entrar en el domicilio, encontraban los cuerpos sin vida de este matrimonio. El equipo médico comprobaba que el matrimonio presentaba golpes en sus cuerpos propinados con un objeto contundente, al parecer una mancuerna, y solo podían certificar su muerte.