Evacuan a dos personas tras un incendio en una vivienda en Los Pajaritos, Sevilla: un hombre se lanzó desde un tercer piso

'Noticias Cuatro' muestra las imágenes de cómo las llamas salían por la ventana de manera violenta desde un tercer piso en Los Pajaritos, Sevilla. Dos ventanas estaban siendo completamente devoradas por el fuego y desde la tercera colgaba un hombre que vivía en la vivienda que ha quedado calcinada por el fuego. El hombre pudo soportar agarrarse durante unos minutos mientras sus vecinos buscaban una sábana o algo que pudiese amortiguarle la caída.
Minutos que parecieron horas y en los que el hombre trataba de no escurrirse porque la altura a la que se encontraba era demasiado peligrosa para dejarse caer. Sus vecinos le pedían a gritos desesperados que aguantase mientras otro grupo trataba de crear la plataforma perfecta que pudiese amortiguar su caída. Y cuando ya lo tuvieron, le indicaron que podía tirarse al vacío.
No fue fácil, el hombre desde las alturas buscaba la mejor manera de lanzarse, la forma más precisa para no caer al suelo, pero todo esto teniendo en cuenta que no tenía casi tiempo porque el fuego seguí avanzando y podía pillarle en cualquier momento. En las imágenes que llegan, se escucha a muchos vecinos gritarle para que se tirase rápido y muchos de ellos tenían la voz entrecortada de contemplar tal escena.
Cuando por fin decide lanzarle, sus vecinos consiguen sujetarle y tensar tanto las sábanas que pudieron amortiguar su caída y “justo cuando cayó, aparecieron los bomberos”. Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, varias llamadas recibidas desde las 01:40 horas alertaban de un incendio en un piso situado en una tercera planta en la calle Mirlos.
Los alertantes informaban de que había personas atrapadas y de que al menos un hombre se había arrojado por la ventana, aunque señalaban que había caído en mantas y en una colchoneta que habían puesto los vecinos. Acto seguido se movilizó a Bomberos, Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y Cecop. Según fuentes sanitarias, dos personas resultaron heridas y fueron evacuadas al Hospital de Traumatología del Virgen del Rocío, sin que hayan trascendido más datos de su estado. Por su parte, el Cecop indicó que la vivienda siniestrada quedó afectada en su totalidad.
Aunque las autoridades no han confirmado la identidad de las dos personas que tuvieron que ser trasladadas al hospital cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar donde se habían producido los hechos, se cree que una de esas personas podía ser el joven que tuvo que lanzarse al vacío, pero que gracias a la actuación de sus vecinos ha podido sobrevivir a ella.
En las imágenes compartidas en redes sociales, aparecía otra mujer tirada en el suelo que, según explica una de las vecinas que estaba junto a ella en el momento de los hechos, se desmayó de la impresión cuando el chico cayó desde el tercer piso a la plataforma que le habían preparado las demás personas.
Se desconoce cuál es el estado actual de esas dos personas heridas que fueron trasladadas de urgencia al hospital y si siguen ingresadas y fuera de peligro o si han requerido de hospitalización y los médicos siguen su evolución desde el centro médico.