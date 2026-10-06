Evacuan a dos personas tras un incendio en una vivienda en Los Pajaritos, Sevilla: un hombre se lanzó desde un tercer piso

Noticias Cuatro 06 octubre 2026

El hombre que se lanzó desde el tercer piso vivía en la vivienda donde se produjo el incendio

'Noticias Cuatro' muestra las imágenes de cómo las llamas salían por la ventana de manera violenta desde un tercer piso en Los Pajaritos, Sevilla. Dos ventanas estaban siendo completamente devoradas por el fuego y desde la tercera colgaba un hombre que vivía en la vivienda que ha quedado calcinada por el fuego. El hombre pudo soportar agarrarse durante unos minutos mientras sus vecinos buscaban una sábana o algo que pudiese amortiguarle la caída.

Minutos que parecieron horas y en los que el hombre trataba de no escurrirse porque la altura a la que se encontraba era demasiado peligrosa para dejarse caer. Sus vecinos le pedían a gritos desesperados que aguantase mientras otro grupo trataba de crear la plataforma perfecta que pudiese amortiguar su caída. Y cuando ya lo tuvieron, le indicaron que podía tirarse al vacío. No fue fácil, el hombre desde las alturas buscaba la mejor manera de lanzarse, la forma más precisa para no caer al suelo, pero todo esto teniendo en cuenta que no tenía casi tiempo porque el fuego seguí avanzando y podía pillarle en cualquier momento. En las imágenes que llegan, se escucha a muchos vecinos gritarle para que se tirase rápido y muchos de ellos tenían la voz entrecortada de contemplar tal escena. Cuando por fin decide lanzarle, sus vecinos consiguen sujetarle y tensar tanto las sábanas que pudieron amortiguar su caída y “justo cuando cayó, aparecieron los bomberos”. Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, varias llamadas recibidas desde las 01:40 horas alertaban de un incendio en un piso situado en una tercera planta en la calle Mirlos.