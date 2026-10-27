El duro testimonio de Rosa, viajera del AVE siniestrado: “He visto muchos muertos, mucha gente sin brazos y piernas”

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda, dejando al menos 64 fallecidos y 80 heridos. En el accidente se han visto implicados un AVE de Renfe con 397 pasajeros y un tren de Iryo con 147 viajeros. Rosa Domínguez viajaba en el AVE junto a 400 personas más y ha contado a Noticias Cuatro cómo ha vivido el suceso desde su vagón.
"Yo iba en el tren AVE camino de Sevilla. Sobre las 08:30 de la mañana nos han tenido 10 minutos parados", recuerda. "Nos han dicho que había aglomeración en la vía. Me parece increíble que haya una aglomeración en una vía de tren, como si estuviésemos en un atasco. De hecho hasta en el vagón nos estábamos riendo del tema, otra excusa más", añade la superviviente.
Tras ese parón, el tren ha vuelto a circular. "Nos hemos puesto a volver a andar. Gracias a Dios que no íbamos a 200. 10 minutos después ha habido un ruido horroroso. Hemos saltado por los aires. A partir de ahí hemos empezado a salir como hemos podido. Hemos visto a la derecha un vagón de Iryo destrozado", continúa la mujer.
Sin duda, lo más duro del testimonio de Rosa Domínguez ha sido el número de fallecidos que ha visto. "He visto muchos muertos, mucha gente destrozada, sin piernas, sin brazos", concluye la mujer.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tildado de "inexplicable" la decisión que ha tomado el centro de control de Adif en Atocha de ordenar la reanudación de la marcha del AVE de Renfe, cuando el sistema arrojaba un aviso rojo que avisaba de que el tren de Iryo de delante estaba ocupando la vía.
Así lo ha trasladado a los medios de comunicación desde el centro de control de Atocha, a donde se ha dirigido esta mañana para recabar la información necesaria para explicar el accidente ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) y que ha causado, por el momento, la muerte de al menos 64 personas.
Sobre la persona que ha dado el visto bueno a la reanudación de la marcha del AVE, Puente ha informado de que está identificada y sometida a lo que la investigación determine. "No hemos hablado con él, entiendan la gravedad de los hechos y de las responsabilidades que esto puede tener", ha añadido.