El duro testimonio de Rosa, viajera del AVE siniestrado: “He visto muchos muertos, mucha gente sin brazos y piernas”

Noticias Cuatro 28 octubre 2026

Rosa Domínguez viajaba en el AVE con destino a Sevilla y ha sido una de las supervivientes del trágico accidente vivido este miércoles en Urda

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda, dejando al menos 64 fallecidos y 80 heridos. En el accidente se han visto implicados un AVE de Renfe con 397 pasajeros y un tren de Iryo con 147 viajeros. Rosa Domínguez viajaba en el AVE junto a 400 personas más y ha contado a Noticias Cuatro cómo ha vivido el suceso desde su vagón.

"Yo iba en el tren AVE camino de Sevilla. Sobre las 08:30 de la mañana nos han tenido 10 minutos parados", recuerda. "Nos han dicho que había aglomeración en la vía. Me parece increíble que haya una aglomeración en una vía de tren, como si estuviésemos en un atasco. De hecho hasta en el vagón nos estábamos riendo del tema, otra excusa más", añade la superviviente. "Hemos saltado por los aires" Tras ese parón, el tren ha vuelto a circular. "Nos hemos puesto a volver a andar. Gracias a Dios que no íbamos a 200. 10 minutos después ha habido un ruido horroroso. Hemos saltado por los aires. A partir de ahí hemos empezado a salir como hemos podido. Hemos visto a la derecha un vagón de Iryo destrozado", continúa la mujer.

Las imágenes del lugar del accidente ferroviario en Urda, Toledo, tras chocar un tren de Renfe y un Iryo