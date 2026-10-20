Donald Trump se encara con otro periodista y pasa del insulto a la amenaza: “Qué te pasa, estás enfermo, más te vale tener cuidado”

Noticias Cuatro 21 octubre 2026

Donald Trump vuelve a la carga contra otro periodista. Esta vez se ha encarado con Andrew Feinberg, periodista del medio británico ‘The Independent’, con el que ha pasado del insulto a la amenaza con una clara advertencia: “Más te vale tener cuidado”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a hacer alarde de su odio contra la prensa crítica y esta vez no se ha quedado ‘solamente’ en los insultos. Cargando contra un corresponsal de la Casa Blanca, en esta ocasión ha llegado además a las amenazas.

“Escucha. Oye, no te estoy señalando, pero más te vale… Más te vale… No sé quién demonios eres, pero más te vale tener cuidado”, le dijo concretamente a Andrew Feinberg, periodista del medio británico ‘The Independent’, cuando intentaba hacerle una pregunta, como informa Noticias Cuatro. Donald Trump y su choque con el periodista Andrew Feinberg “Tiene muchos campos de golf…”, decía el reportero, sin poder continuar al cortarle Trump inmediatamente: “Espera, espera, espera”, le dijo, mientras el periodista se disponía a continuar con su cuestión. –“¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué te pasa, estás enfermo? No sé quién demonios eres, pero más te vale tener cuidado”, le espetó entonces el presidente estadounidense después de que el periodista alzase la voz sobre la de otro reportero para formular su pregunta. Éste, sin embargo, no se quedó callado. “No que yo sepa, presidente”, le contestó Feinberg, a lo que Trump replicó: “Pues yo creo que sí, que tienes algo… Tienes algo malo”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Tras ello, la sesión con los denominados por la Administración Trump como “medios secundarios” continuó, mientras Andrew Feinberg ha contado en su medio, ‘The Independent’, su versión de lo ocurrido. “Esta vez, mi única función era hacer preguntas. Tenía una lista que había analizado con mis compañeros en Nueva York, pero decidí improvisar cuando un periodista publicó que Trump y el vicepresidente J. D. Vance planeaban presentar un nuevo programa y una línea telefónica para denunciar irregularidades, con el fin de otorgar recompensas de hasta 30.000 dólares a los supuestos denunciantes que expusieran delitos que la Administración considere un fraude”, ha señalado Feinberg, asegurando que entonces “Trump comenzó a vituperar ofensas” en su contra. “Por hacer mi trabajo, me convertí en el blanco de Trump y su equipo. Poco después, Trump me regañó y, en su cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca me llamó “imbécil mongoloide”, un insulto para referirse a alguien con discapacidad intelectual y una expresión que yo jamás usaría”, ha añadido, revelando además que “meses antes” ya tuvieron un encontronazo cuando preguntó sobre unas “operaciones bursátiles del presidente”.