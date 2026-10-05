Donald Trump aprueba el fusilamiento de Nidal Malik Hasan, psiquiatra militar de EEUU condenado a pena de muerte por perpetrar una matanza en una base de Texas

Nidal Malik Hasan se va a convertir en el primer militar fusilado en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. 'Noticias Cuatro' muestra cómo Donald Trump lo ha autorizado ante su condena a muerte después de perpetrar una auténtica matanza en una base militar de Fort Hood, en Texas, donde mató a 13 personas e hirió a 32 al grito de ‘Alá es grande'.
Psiquiatra militar catalogado como “yihadista” tras esa masacre ocurrida en 2009, el Gobierno de Estados Unidos, bajo recomendación del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y con la aprobación del presidente del país, ha decidido ahora su muerte mediante un pelotón de fusilamiento, como informa Noticias Cuatro.
"El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha recomendado –y el presidente Donald J. Trump ha aprobado– la pena de muerte por fusilamiento a cargo del Ejército de los Estados Unidos para el terrorista condenado Nidal Malik Hasan, el yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009", ha apuntado a través de las redes sociales el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.
Malik, que alcanzó en el Ejército de Estados Unidos el rango de mayor –equivalente en España al de comandante–, "mató a trece personas e hirió a otras 32 mientras gritaba 'Allahu Akbar' (transliteración al inglés de la expresión 'Alá es grande' en árabe) durante el ataque", ha apostillado Parnell, comunicando la decisión adoptada sobre su pena de muerte.
Ahora, "el secretario del Ejército (Adam Telle, en funciones) fijará la fecha y el lugar de la ejecución", dictada por la Justicia militar estadounidense.
"Por fin ha llegado el día del juicio para Hasan", ha sentenciado el portavoz del Pentágono.
Así, el departamento de Defensa pondrá fin así a un largo proceso iniciado hace ya cerca de 17 años, después de que el estadounidense musulmán Hasan –parapléjico a raíz de las heridas de bala que recibió al ser reducido– matara a trece personas e hiriera a decenas de ellas el 5 de noviembre de 2009 en la que era entonces la mayor base militar en Estados Unidos.
El caso representa la primera ejecución por pelotón de fusilamiento en 40 años y llega cuando aún resuena la controversia por la fallida inyección letal a Christa Pike.
El protocolo exacto todavía no se conoce, pero históricamente se efectuaba entre tres y cinco tiradores voluntarios que disparaban simultáneamente con rifles. El condenado, por su parte, permanecía sujeto a una silla con una capucha y una diana sobre el pecho a la altura del corazón. Los tiradores, ocultos tras una pared con pequeñas aperturas, se situaban a pocos metros y abrían fuego al unísono buscando provocar un daño cardiaco masivo y una muerte rápida.