Donald Trump aprueba el fusilamiento de Nidal Malik Hasan, psiquiatra militar de EEUU condenado a pena de muerte por perpetrar una matanza en una base de Texas

Nidal Malik Hasan se va a convertir en el primer militar fusilado en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. 'Noticias Cuatro' muestra cómo Donald Trump lo ha autorizado ante su condena a muerte después de perpetrar una auténtica matanza en una base militar de Fort Hood, en Texas, donde mató a 13 personas e hirió a 32 al grito de ‘Alá es grande'.

Psiquiatra militar catalogado como “yihadista” tras esa masacre ocurrida en 2009, el Gobierno de Estados Unidos, bajo recomendación del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y con la aprobación del presidente del país, ha decidido ahora su muerte mediante un pelotón de fusilamiento, como informa Noticias Cuatro.

El fusilamiento de Nidal Malik Hasan tras la matanza en Fort Hood, Texas

"El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha recomendado –y el presidente Donald J. Trump ha aprobado– la pena de muerte por fusilamiento a cargo del Ejército de los Estados Unidos para el terrorista condenado Nidal Malik Hasan, el yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009", ha apuntado a través de las redes sociales el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Malik, que alcanzó en el Ejército de Estados Unidos el rango de mayor –equivalente en España al de comandante–, "mató a trece personas e hirió a otras 32 mientras gritaba 'Allahu Akbar' (transliteración al inglés de la expresión 'Alá es grande' en árabe) durante el ataque", ha apostillado Parnell, comunicando la decisión adoptada sobre su pena de muerte.

Ahora, "el secretario del Ejército (Adam Telle, en funciones) fijará la fecha y el lugar de la ejecución", dictada por la Justicia militar estadounidense.

"Por fin ha llegado el día del juicio para Hasan", ha sentenciado el portavoz del Pentágono.