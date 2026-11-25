La Aemet y la DGT van a utilizar el mismo código de colores para advertir sobre el estado de las carreteras a partir de este miércoles 25 de noviembre. El objetivo es que la nieve, la niebla y el viento tenga la misma representación en las carreteras y en los mapas del tiempo. De esta forma, la Aemet y la DGT establecen por colores cuatro niveles de estado de las carreteras. Amarillo significa prudencia. Naranja precaución por nieve y rojo que la calzada se encuentra cubierta de nieve y el uso de cadenas o neumáticos de invierno es obligatorio y, por el último, el negro es que la vía queda intransitable. Además, a partir de este año ya es obligatorio circular por la derecha cuando haya nieve para facilitar el paso a quitanieves y vehículos de emergencia, como informan en ' Noticias Cuatro '.

La Dirección General de Tráfico ha dado a conocer en su página web una instrucción técnica en la que se definen y categorizan los estados de vialidad de la circulación por fenómenos meteorológicos adversos, así como la señalización, sin perjuicio de que lo incluido en la misma pueda complementarse con otras señalizaciones puntuales motivadas por situaciones de emergencia.

Así funcionan

Por un lado, se identifican los distintos estados de vialidad, recogiendo también la determinación de los umbrales de activación de cada estado y, por otro, se recoge una propuesta de señalización que será de aplicación en las vías competencia de la DGT con el objetivo principal de garantizar la seguridad vial.

Los posibles estados de vialidad, válidos tanto para estados de vialidad por nieve, como por niebla y viento, se definen a partir de ahora en línea con los niveles de aviso genéricos de AEMET, en función de un código de cuatro colores único y diferenciado de la categorización genérica "con el objetivo de que sea lo más intuitiva posible", ha explicado.

Además, Tráfico ha apuntado que los nombres de cada estado se han seleccionado para que reflejen "de una forma intuitiva" el grado de impacto a la vialidad de la vía y de la afección potencial que pueda causarse al flujo de tráfico para cualquier tipo de vía.

- En concreto, el nivel amarillo, denominado 'Afectado', indica que la circulación empieza a verse afectada por las condiciones meteorológicas, por lo que se establecen recomendaciones para situar a los usuarios en una fase de preaviso.

- Por su parte, el nivel naranja, 'Dificultado', se aplica cuando la meteorología adversa condiciona la circulación y conlleva restricciones y limitaciones para los usuarios.

- El nivel rojo, denominado 'Adverso', señala que la circulación está muy condicionada por las condiciones meteorológicas, lo que implica restricciones y limitaciones más estrictas que las previstas en el nivel naranja.

- Por último, el nivel negro, 'Intransitable', supone el corte total de la vía a la circulación al no poder garantizarse la seguridad vial de los usuarios.