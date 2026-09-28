Un hombre ha sido detenido mientras circulaba en moto acuática por las calles inundadas de Bangkok, capital de Tailandia. La Policía ha detenido a ese hombre y le acusa de molestias públicas y obstrucción al tráfico. El detenido tendrá que pagar una multa de 130 euros y pasar 15 días en el calabozo. Más allá de este episodio, el temporal afecta a 2,6 millones de personas y ha dejado 23 muertos en el país asiático, como informa ‘ Noticias Cuatro ’.

El tribunal condenaba este mismo lunes 28 de septiembre a 15 días de prisión a este hombre por conducir una moto acuática por las calles inundadas de Bangkok tras días de fuertes y persistentes lluvias que llevaban a las autoridades a declarar el estado de desastre en la urbe capitalina.

¿Tendrá que ingresar en la cárcel?

El hombre, que asimismo deberá pagar una multa de 5.000 bat (unos 150 dólares o 130 euros), fue acusado ante la Justicia de “causar molestias públicas y obstruir el tráfico sin autorización”, explicaba el comunicado que emitió la Policía del céntrico subdistrito de Makkasan.

La condena de prisión quedó no obstante suspendida durante un año, por lo que no tendrá que ingresar en la cárcel si no vuelve a cometer el mismo delito durante ese tiempo.

Acelerando y realizando giros en pleno centro de la capital tailandesa

En un vídeo que se volvió viral en redes sociales, se puede ver al conductor acelerando con la moto acuática y realizando giros en un tramo de la avenida de Phetchaburi, una de las principales arterias que atraviesa Bangkok, a medida que genera pequeñas olas que llegan hasta las viviendas colindantes.

El hombre, cuya moto de agua ha sido decomisada por las autoridades, permanecerá un año bajo libertad vigilada, con obligación de presentarse ante las autoridades tres veces y de realizar 12 horas de servicio comunitario, según la sentencia del tribunal, compartida por la Policía de Makkasan.

Las inundaciones que ya dejan varios muertos y dos millones de afectados en Tailandia

Bangkok y principalmente la región central de Tailandia registran desde el pasado jueves intensas y persistentes precipitaciones, debido a un sistema de baja presión que este pasado lunes 28 de septiembre azotaba al país.

Según los datos recogidos, 23 personas han muerto y 1,8 millones se han visto damnificadas por los aguaceros, que han afectado a casi una treintena de provincias de Tailandia, incluida Bangkok, parcialmente anegada aún y con distritos aislados por los altos niveles de agua.

Con unos nueve millones de habitantes en su término municipal y más de 15 en su área metropolitana, Bangkok es especialmente susceptible de sufrir inundaciones debido a factores como su ubicación sobre el delta del río Chao Phraya, a unos 1,5 metros sobre el nivel del mar; o la histórica sobreexplotación de acuíferos subterráneos, que ha contribuido al hundimiento de la metrópolis.

Tailandia sufrió en 2011 unas de las peores inundaciones de su historia, provocadas por una temporada monzónica excepcionalmente lluviosa y varias tormentas tropicales, con más de 800 muertos y de 13 millones de afectados, según el Banco Mundial.