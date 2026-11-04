Los casos de maltrato infantil aumentan un 75% en los últimos cinco años: "Si no se habla del tema se cronifica"

El número de menores que ha sufrido violencia dentro de su propia familia ha aumentado un 75% en cinco años, según el último balance que ha hecho la Fundación ANAR. Los problemas que más han atendido son la violencia de género intrafamiliar, con un aumento del 237%, las agresiones sexuales, con un 117 % y el abandono, un 98%, como recogen en ‘ Noticias Cuatro ’.

Además, el 25% de las víctimas presenta alguna discapacidad. En el 48% de los casos el padre es el agresor, según los datos recogidos.

Casi 30.000 casos atendidos en los últimos años

La Fundación ANAR atendió entre junio de 2020 y junio de 2025 un total de 27.138 casos de niños, niñas y adolescentes que sufrían violencia intrafamiliar, con un incremento del 75% en esos cinco años, pasando de 3.216 a 5.636, y en dos de cada tres casos (64,3%) estaban presentes el maltrato físico y psicológico, con referencias a "golpes, empujones, quemaduras, ataduras, mordiscos, amenazas o humillaciones".

Así se desprende del estudio 'Violencia intrafamiliar en la infancia y adolescencia según género: tipología, causas y consecuencias (junio 2020-junio 2025), elaborado por el Centro de Estudios e Investigación ANAR con el apoyo del Ministerio de Igualdad.

El informe, presentado este miércoles en Madrid, muestra un incremento del 75,2% de esta violencia en los últimos cinco años, pasando de 3.216 casos atendidos entre junio de 2020 y 2021 a 5.636 en el último periodo analizado (julio de 2025 a junio de 2025), con un "cierto repunte postcovid", cuando la cifra subió hasta los 7.368 casos atendidos.

"Es una violencia oculta", ha explicado el director de Programas y portavoz de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, al tiempo que ha precisado que uno de cada tres casos atendidos en las Líneas de Ayuda ANAR (el 30,2%) son por este tipo de violencia.

Además, la directora de las Líneas de Ayuda de Fundación ANAR, Diana Díaz, ha puntualizado que se trata de una violencia "silenciosa" y ha enumerado algunos de los hechos que refieren los menores que llaman a la fundación como "golpes, empujones, quemaduras, ataduras, mordiscos, tirones de pelo, amenazas, insultos, vejaciones o humillaciones".

Abandono, violencia de género y sexual

Al maltrato físico (34,9% de los casos) y psicológico (29,4%), les siguen otras formas de violencia como el abandono (14,5%), la violencia de género (10,7%) y las agresiones sexuales (10,5%). Analizando los últimos cinco años, los tipos que más han aumentado son la violencia de género en el entorno familiar, con un aumento del 237,4% y las agresiones sexuales, con un 116,6%.

El informe también pone de manifiesto que en casi la mitad de los casos de violencia intrafamiliar estaba implicado el uso inadecuado de la tecnología, que se convierte en un "disparador" para el agresor, según ha precisado Díaz.

En cuanto al perfil del agresor, el estudio revela que en casi la mitad de los casos (48,5%) es el padre, frente al 28,6% en los que es la madre y el 12,2%, en los que son ambos progenitores.