Irene Montero y su campaña para las elecciones del 29N: sin rastro de la palabra 'Podemos' en un llamativo giro de identidad visual

La marca Podemos diluye su característico color morado y hasta su nombre en los carteles electorales para la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre. El partido ha optado por personalizar su campaña en su candidata Irene Montero y hoy Ione Belarra lo justificaba: “Lo que estamos buscando es llegar al máximo de gente posible”, ha dicho.

De este modo, en la nueva identidad visual lo que aparece es el nombre de pila de la candidata tanto en los folletos como en la página web, pero donde no hay rastro del nombre de la formación, que ayer compartía su nueva imagen de marca distribuyendo distintos materiales de campaña. En ninguno de ellos se leía la palabra Podemos, y tampoco en el portal digital de la candidatura. En todos los casos, tan solo está el nombre de Irene y el lema de campaña: " Paz, casa y trabajo ", como informa Noticias Cuatro .

La candidatura de Irene Montero para el 29N, con nueva identidad visual de Podemos

Explicando el cambio de imagen, la propia formación lo resumía en un breve comunicado: "La identidad visual apuesta por un mensaje directo, reconocible y sin artificios, una propuesta política que se expresa en un lenguaje claro y accesible. La campaña quiere trasladar una idea de fondo: la política debe y puede servir para mejorar la vida de la gente".

A ese respecto, Podemos ha avanzado ya que entre las propuestas que planteará durante la campaña electoral están la prohibición de la compra de viviendas para "especular", la subida del salario mínimo por ley hasta los 1.800 euros y la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales.

Ione Belarra defiende la nueva identidad visual para la candidatura de Irene Montero

Defendiendo la nueva identidad visual, Ione Belarra ha señalado que desde Podemos afrontan "una campaña que busca recuperar lo básico: paz, casa, trabajo", para la cual ha subrayado que el mejor activo electoral son "personas confiables y dispuestas a hacer lo que haga falta para garantizar derechos, cueste lo que cueste".

Por eso, ha subrayado que "Irene tiene lo que hay que tener", explicando por qué la han situado en el centro del mensaje: "Estas elecciones van de si podemos confiar en nuestros representantes para que obedezcan a las plazas y a la calles. De si podemos tener en el Congreso personas que no se doblen cuando haya que plantarle cara al Partido Popular y a Vox", ha recalcado.

En esta línea, además, ha destacado que "Irene Montero y Gabriel Rufián haciendo equipo pueden llegar mucho más lejos que cualquier sigla de cualquier partido, ya sea la de Podemos o la de ERC".

"Esta es una campaña en la que lo que estamos buscando es llegar al máximo de gente posible", ha insistido.